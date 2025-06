Khaby Lame, el tiktoker más seguido del mundo, presuntamente fue arrestado por ICE en EE. UU.

Khaby Lame, la estrella de TikTok de origen senegalés y nacionalidad italiana, habría sido arrestado por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en el estado de Nevada, según publicaciones recientes difundidas en la plataforma X.

Con más de 162 millones de seguidores en la mencionada red social, Lame se ha consolidado como una de las figuras más influyentes del internet y recientemente fue nombrado Embajador de Buena Voluntad por UNICEF.

De acuerdo con publicaciones en X, el arresto se habría producido por supuestamente haber excedido el tiempo legal de permanencia estipulado en su visa y por presunta evasión fiscal. Ha trascendido que Lame fue llevado al centro de detención de Henderson, en Nevada, de acuerdo con registros del sitio oficial del Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

No obstante, es fundamental subrayar que esta información no ha sido confirmada por fuentes oficiales. Hasta el momento, ICE no ha emitido declaraciones o reportes que respalden esta información.

¿Quién es Khaby Lame?

Nacido en Senegal en 2000, se trasladó a Italia cuando tenía apenas un año y obtuvo la ciudadanía italiana en agosto de 2022. Su estatus como ciudadano europeo complica cualquier intento de deportación, ya que no queda claro si, en caso de ser cierto el proceso, sería devuelto a Senegal o a Italia.

Además, su alto perfil público y su papel en UNICEF podrían atraer atención internacional y generar presión sobre las autoridades estadounidenses.