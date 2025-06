“No lo lamento”: Ciro Gómez Leyva envía mensaje a sicarios que intentaron matarlo

El periodista Ciro Gómez Leyva envió un contundente mensaje a los dos sicarios que atentaron contra su vida en diciembre de 2022, luego de que el martes 10 de junio del presente año fueran sentenciados por tentativa de homicidio y asociación delictuosa agravada , según la Fiscalía General de la República (FGR).

Los agresores, identificados como Héctor Eduardo, alias “El Pool”, y Héctor Martínez Jiménez, alias “El Bart”, fueron condenados a 12 y 14 años de prisión, respectivamente, tras un juicio abreviado que concluyó con su responsabilidad en el atentado contra el comunicador.

¿Qué le dijo Ciro Gómez Leyva a los sicarios?

Tras conocerse el fallo judicial, Gómez Leyva publicó un mensaje dirigido directamente a los sentenciados , a través de su cuenta de X (antes Twitter), en donde también agradeció el trabajo de las autoridades y de su defensa.

“Para Héctor Martínez Jiménez (Bart) y Pool Pedro Gómez Jaramillo, sentenciados hoy a 14 y 12 años, respectivamente, por tratar de matarme: no hay agravio de mi parte, ustedes nos metieron en este juego, este es el desenlace. No puedo decir que lo lamento, pero tampoco me alegra”.

El periodista reconoció el trabajo de las autoridades que participaron en el esclarecimiento del caso, destacando la labor inicial del entonces secretario de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México (CDMX), Omar García Harfuch, así como el seguimiento y manejo legal por parte de la FGR y los fiscales Sara Irene Herrerías y Ricardo Sánchez Pérez del Pozo.

Además, expresó su gratitud hacia su equipo legal, encabezado por Javier Coello Trejo, Javier Coello Zuarth y Javier Esquinca, a quienes agradeció por acompañarlo y guiarlo durante el proceso judicial.

“Gracias a los abogados, a los tres Javieres: Coello Trejo, Coello Zuarth y Esquinca por acompañarme y guiarme. Mi gratitud de vida para los tres”, afirmó el periodista Ciro Gómez Leyva.