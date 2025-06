Sismos, lluvias y calor extremo: predicciones de Mhoni Vidente para el clima en junio

Mhoni Vidente advirtió que junio será uno de los meses más intensos del año en términos climáticos. Desde lluvias atípicas y sismos, hasta olas de calor agobiantes, la astróloga explicó que la energía del mes 6 —el número del diablo, según la cábala— está provocando alteraciones naturales en varias regiones del mundo, incluyendo México y América Latina.

“Estamos atravesando el mes del número 6, que es el casi perfecto… pero no lo es. El número de Dios es el 7. Por eso junio está cargado de energía del diablo, por eso hay tanta turbulencia y desequilibrio en el planeta”, declaró durante su aparición en el programa Report DH.

¿Qué pasará con el clima? Mhoni lanza advertencia

De acuerdo con la vidente, el clima seguirá inestable hasta el próximo 21 de junio, fecha en que comenzará la ola de calor más fuerte del año. Mientras tanto, seguirán las lluvias torrenciales, tormentas eléctricas, granizadas e incluso actividad sísmica.

Mhoni aseguró que ya se han registrado señales importantes:

Lluvias intensas en varias partes de México

Sismos en Chiapas, Guerrero y Oaxaca

Movimientos telúricos en Chile, Colombia y Ecuador

Y advirtió: “Los temblores no van a parar. Se siguen visualizando sismos saliendo de Michoacán y Guerrero, así como en California, San Diego, Ecuador, Chile y parte de Perú”.

Huracanes y calor: lo que viene para la segunda mitad de junio

La llegada del huracán Bárbara, el primero de la temporada, marcará el inicio de un nuevo ciclo meteorológico. Según Mhoni, se trata de una señal de que “el mar está hablando”. A partir del día 21, vendrán días con altas temperaturas, sensación térmica extrema y efectos en la salud emocional y física.

“Va a ser necesario nadar de muertito. No hacer grandes movimientos, no discutir, no tomar decisiones impulsivas. Este mes está muy cargado, pero viene la luz en julio, el mes de Dios”, explicó.