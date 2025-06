Alistan tranvía turístico en la Cuauhtémoc para la Copa Mundial de la FIFA 2026

La alcaldía Cuauhtémoc implementará un plan para la Copa Mundial de la FIFA 2026, que contempla la implementación de un tranvía turístico –que recorrerá los lugares más emblemáticos de la demarcación– y la fomentación del deporte a través de torneos de futbol infantil en los deportivos del territorio, mismos que serán remodelados en el marco de la llegada de miles de visitantes a la Ciudad de México.

En entrevista con Publimetro , Alessandra Rojo de la Vega, alcaldesa de Cuauhtémoc, adelantó que en los próximos días presentará dicho plan que pretende potenciar las guías turísticas, para que los extranjeros que visiten el Centro Histórico de la Ciudad de México, sean parte de la experiencia que ofrecerán los restaurantes y corredores gastronómicos de la demarcación, aunado al reordenamiento del comercio en el Centro Histórico.

¿Qué planea la alcaldía Cuauhtémoc de cara a la Copa Mundial de la FIFA 2026?

Creemos que Cuauhtémoc va a ser una de las principales sedes de los turistas y tenemos planes muy ambiciosos (...) tenemos un plan para hacer guías turísticas y tener un tranvía –para los turistas– para que nos visiten; también a los restaurantes y a los corredores gastronómicos, tenemos los más importantes a nivel nacional. En lo cultural y turístico, en la Cuauhtémoc tenemos el Centro histórico más importante de América Latina.

¿Habrá alternativas de movilidad en la Cuauhtémoc?

Nosotros como alcaldía tenemos programado empezar con 20 kilómetros de ciclovías, para nosotros es prioridad que la gente pueda moverse en sus bicicletas. También vamos a arreglar las vías secundarias –que es lo que nos toca– para que no tengan accidentes (...) por lo pronto vamos a presentar en los próximos días los 20 km de ciclovías, me enorgullece muchísimo, y queremos también peatonalizar calles en consenso con vecinos.

¿Qué pasará con el comercio que se ha desbordado en el Centro Histórico?

Nuestra política fue ni un comerciante más en las calles, está desbordado, está desorganizado. El Gobierno nunca ha llegado con un oficio para pedirnos el visto bueno (para reordenar el comercio en Bellas Artes) y simplemente ellos han otorgado permisos y pues han invadido, no solo la Alameda o Avenida Juárez, también todo Paseo de la Reforma el Centro Histórico está completamente desorganizado.

Alessandra Rojo de la Vega impulsará el turismo con los corredores gastronómicos de la Cuauhtémoc Foto: Nicolás Corte / Publimetro

¿Ha habido algún acercamiento con el Gobierno central?

La petición se hizo desde el primer mes que entramos a este gobierno. Yo lo he hablado con el secretario de gobierno, quedamos en coordinarlo y así se fue pasando el tiempo, luego mandamos oficios, luego lo pedimos públicamente en redes sociales, y después de la publicación en redes sociales, empezaron a organizar parte de Bellas Artes, en la Alameda; sin embargo, todo Reforma está tomado por por el comercio, que ya también impide a la gente caminar libremente por las banquetas.

¿Entonces habrá algún ordenamiento en los siguientes meses?

Ya estamos dando aviso a los comerciantes de que vamos a entrar, como alcaldía, a reordenar. El Gobierno de la ciudad nos ha dado largas, ya son nueve meses de gobierno en donde no nos contestan; estamos viendo en dónde ponerlos (comerciantes) pues los vecinos ya no quieren más comercio en las calles. Los establecimientos están perdiendo ingresos, están cerrando negocios, entonces también es un tema de respeto a quienes invierten, pagan impuestos y la solución no es crecer el comercio en vía pública.

¿Qué pasará con los comerciantes?

Se está haciendo un censo –yo tengo un censo en la alcaldía– porque también esta gente necesita seguridad social, necesita formalidad y no está sucediendo. No solo es dar permisos y lavarse las manos, entonces es un tema que no voy a soltar. Ya el siguiente paso va a ser entrarle como alcaldía, espero que nos brinde el apoyo la Secretaría de Seguridad Ciudadana para empezar el ordenamiento en las vías primarias, que son espacios que concedió el Gobierno de la ciudad, pero también tenemos que defender a las vecinas, y vecinos, no me voy a quedar de brazos cruzados.

Alcaldía Cuauhtémoc reordenará el comercio en el Centro Histórico Foto: Nicolás Corte / Publimetro

¿Cómo va el combate a la extorsión en la alcaldía?

Ya hay nueve extorsionadores dentro de los Reclusorios –privados de su libertad– algunos de ellos eran personas que se hacían pasar por funcionarios de la alcaldía, portaban uniforme, oficios falsificados, ellos abusaban de la necesidad de la gente y gracias a la denuncia también de nuestros vecinos que se atreven a alzar la voz, hemos logrado estas detenciones.

¿Han identificado células criminales en las que participen migrantes?

Por supuesto que hemos identificado células de extranjeros delinquiendo en la alcaldía. Todo esto lo tocamos en nuestras mesas de construcción de paz y justicia, junto a los tres poderes tocamos estos focos rojos. Nosotros no tenemos posibilidad de combatir de manera frontal, pero la SSC y las fuerzas armadas sí.

En este sentido ¿está a favor del albergue migrante que pretenden instalar en Peralvillo?

También nos oponemos al albergue de migrantes que quieren poner en Tepito, porque basta con escuchar a las vecinas, y vecinos, no se trata de imponerse, se trata de escuchar y de servir, de hacer consultas. Buscan imponer un albergue en donde faltan servicios.

Alcaldía Cuauhtémoc está en contra de la instalación de albergue migrante en Tepito Foto: Nicolás Corte / Publimetro

¿Instalar el albergue migrante en Peralvillo podría aumentar la inseguridad?

Pones un albergue en donde hay crimen organizado, porque tampoco hay que tapar el sol con un dedo, hay que hablar las cosas como son, hay crimen organizado y no solo una banda delictiva –que no les pienso dar publicidad– pero pueden ir a esto lugares y pagarle a esta gente (migrantes), y pues imagínese el problema al que nos vamos a enfrentar.

¿La alcaldía Cuauhtémoc es feminista?

Somos el gobierno más feminista en la historia de este país, fuimos las primeras en tener un Gabinete Violeta; tenemos nuestra estrategia integral para combatir la violencia, es una estrategia de cuatro ejes: prevención, atención, sanción, y reparación. Dentro de esta estrategia tenemos los Puntos Violeta que hemos ya instalado en 10 alcaldías, municipios y en otros países como Ecuador y estamos próximos a llevarlo a otros países.

¿Cuáles son los logros que han obtenido?

Gracias a nuestro trabajo, tenemos 60 carpetas de investigación y 17 agresores fuera de las calles. Hay 17 hombres en los reclusorios que no van a volver a violentar a una mujer, aquí si nos tomamos en serio la causa, ninguna mujer será violentada. No están solas, les damos la mano con psicólogas, abogadas y acompañamiento en sus procesos que no son nada fáciles, enfrentándonos a Fiscalías que históricamente fueron negligentes y corruptas.