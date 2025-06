Vinculan a proceso a exfuncionarios de Coacalco y Chimalhuacán por despojos

Dos funcionarios de los municipios de Chimalhuacán y Coacalco, ambos en el estado de México, fueron vinculados a proceso por los delitos de extorsión y abuso de autoridad, ambos son objetivos de la Operación “Restitución” y “Estrategia para la Restitución de la Propiedad” que emprendió la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM).

Anayeli “N” se desempeñaba como presidenta del Consejo de Participación Ciudadana (COPACI) del municipio de Chimalhuacán, a quien se le dictó la medida cautelar de prisión preventiva y plazo de dos meses para el cierre de investigación complementaria.

Los hechos que se le imputan ocurrieron el 5 de junio, cuando la víctima arribó a su domicilio en el poblado Lomas de San Pablo, colonia Ejidos de Santa María Chimalhuacán, para verificar si el inmueble fue asegurado por la fiscalía.

Al exterior de su vivienda estaba Anayeli, quien le dijo a la víctima “esta es mi casa, no sabes toda la gente que tengo, ahorita vas a ver cuántos somos. Si quieres que te regrese tu casa me vas a dar 200 mil pesos en efectivo, esta casa al menos vale 600 mil. Mejor vete juntando esa lana o si no, aparte de que vas a perder, te voy a meter en problemas o hasta en una de esas y ya no amanezcas”.

En lo que respecta a Sergio Iván “N”, era director de Desarrollo Urbano en Coacalco, se le imputó el delito de abuso de autoridad, se establecieron dos meses para el cierre de investigación complementaria y medida cautelar de presentación periódica al Centro Estatal de Medidas Cautelares (CEMECA).

La FGJEM estableció que el 22 de mayo la Fiscalía inició una investigación al dar seguimiento a la suspensión de una obra, relacionada con el sello de suspensión 927, relativo al expediente 1447/2024.

En julio del año pasado, el exdirector de Desarrollo Urbano, llevó una diligencia de garantía de audiencia con una persona que se acreditó como dueña del inmueble, en la colonia Villa de Las Flores, para comprobarlo exhibió copia certificada de contrato de compra-venta de fecha 15 de marzo de 2015, celebrada entre un hombre y ella como compradora del domicilio.

Dicho documento se establecía que el 5 de abril de 2015, el masculino adquirió el inmueble de un tercero; lo que trajo como consecuencia el retiro del sello con número de folio 993 de suspensión de obra colocado.

“La investigación precisó que Sergio Iván “N” omitió realizar una valoración prudente en términos del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México y emitió acuerdo en la misma data, carente de fundamentación y motivación, con lo que habría violentado lo que dispone el numeral 136 Fracción III de la misma ley.

“La investigación de la Fiscalía mexiquense precisó que Sergio Iván “N”, omitió realizar una valoración prudente en términos de lo que dispone el numeral 102 del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México y emitió acuerdo en la misma data, carente de fundamentación y motivación, con lo que habría violentado lo que dispone el numeral 136 Fracción III de la misma ley”.

El 20 de junio se llevaron a cabo acciones operativas en ocho municipios que derivaron en el aseguramiento de 25 inmuebles relacionados con el delito de despojo y contra la propiedad.

El 20 de junio se llevaron a cabo acciones operativas en ocho municipios que derivaron en el aseguramiento de 25 inmuebles relacionados con el delito de despojo y contra la propiedad.

En total se ejecutaron 15 cateos y 10 inspecciones en Chalco, Chimalhuacán, Ecatepec, Metepec, Naucalpan, Nezahualcóyotl, Valle de Bravo y Zumpango. Con lo que suman 424 propiedades aseguradas desde que fue puesta en marcha la “Estrategia para la Restitución de la Propiedad”.

Con respecto a los inmuebles asegurados como parte de Operación “Restitución”, ya se pudieron devolver 61 a quién, con base en determinación del Ministerio Público, se acreditó con la legítima propiedad de los mismos.