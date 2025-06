Lo que no deberías tener en tu teléfono si quieres una visa para Estados Unidos

Anualmente, miles de individuos buscan obtener una visa para entrar a Estados Unidos. Sin embargo, lo que muchos no toman en cuenta es que los datos almacenados en sus teléfonos móviles pueden perjudicarles, ya sea durante la entrevista en el consulado o al intentar entrar al país.

Cambio en el formulario DS-160 Formulario DS-160 para la solicitud de la visa americana. (Captura de pantalla.)

Tus redes sociales son clave

Desde el año 2020, el formulario DS-160 (destinado a visas de no inmigrante) requiere que indiques todas las plataformas de redes sociales que has utilizado en los últimos cinco años. Esto abarca redes como Facebook, Instagram, X (anteriormente conocido como Twitter), TikTok, LinkedIn, Reddit, entre otras. ¿Cuál es la preocupación? Si los oficiales descubren cuentas activas que no fueron reportadas, podrían interpretar que estás ocultando información de manera intencionada, lo que podría resultar en un rechazo inmediato o incluso en futuras descalificaciones para solicitar.

Fotos, mensajes o apps comprometedoras

Mensajes políticos, contenido delicado o chistes sacados de su entorno pueden ser fácilmente malentendidos. La Patrulla Fronteriza de los Estados Unidos está autorizada a revisar tu teléfono móvil sin necesidad de una orden judicial. Por lo tanto, si tienes mensajes, imágenes o aplicaciones en tu dispositivo que puedan provocar interrogantes sobre el propósito de tu viaje, es aconsejable borrarlos o almacenarlos previamente en la nube.

⚠️ Importante: eliminar todo el contenido podría generar desconfianza. La estrategia es conservar lo esencial y disimular lo que no es relevante sin dar la impresión de estar evitando algo.