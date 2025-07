¡Explota la bomba! Peña Nieto habla del oscuro vínculo con empresarios israelíes y Pegasus

El expresidente de México, Enrique Peña Nieto (EPN), rompió el silencio y habló por primera vez sobre las acusaciones que lo vinculan con el escándalo internacional de Pegasus y supuestos sobornos millonarios recibidos de empresarios israelíes durante su sexenio (2012-2018).

En entrevista con los periodistas Ciro Gómez Leyva y Manuel Feregrino, en Grupo Fórmula, el exmandatario mexicano abordó directamente los señalamientos hechos por los empresarios Avishai Neria y Uri (Emanuel) Ansbacher, quienes aseguraron al medio israelí The Marker haber entregado hasta 25 millones de dólares a Peña Nieto a cambio de beneficios comerciales, entre ellos contratos con el Gobierno de México, incluyendo la adquisición del software espía Pegasus desarrollado por NSO Group.

Enrique Peña Nieto niega sobornos y vínculos con empresarios israelíes

Peña Nieto calificó de “lamentables” las acusaciones, que surgieron —según él— de una disputa entre particulares. “Es lamentable esta situación en la que, en la disputa de dos empresas sobre el monto invertido para realizar supuestas inversiones en México, hayan hecho supuestas aportaciones. Sin embargo, dejan entrever, insinuando dolosamente, que dichas aportaciones incluso las pudiera haber recibido un servidor”, declaró.

El expresidente negó tajantemente haber recibido dinero o favores de dichos empresarios, y sostuvo que no tiene relación alguna con ellos. “No recuerdo haber tenido contacto con esos empresarios israelíes, ni siquiera una reunión. Había una persona designada en mi administración para tratar estos temas y fortalecer las relaciones bilaterales con ese país, como con muchos otros”, afirmó.

Expresidente de Méxcio afirma que Pegasus fue adquirido con fines de seguridad

Sobre su presunta implicación directa en los contratos relacionados con Pegasus, Peña Nieto explicó que el software fue adquirido por instancias de inteligencia del Estado mexicano y de otros países como herramienta para combatir a la delincuencia organizada.

“De Pegasus hay que recordar que en su momento se hizo una investigación. Fue adquirido por empresas de inteligencia del Estado mexicano simplemente para fortalecer la seguridad e inteligencia. Ese fue el objetivo central. Después, se fue tergiversando”, señaló. Incluso agregó que estas herramientas se mantuvieron en uso durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

EPN asegurá que sí está en sus planes regresar a México

En cuanto a su prolongada estancia fuera de México, Peña Nieto reveló que regresar al país está entre sus planes , aunque con fines estrictamente personales. “El tema es evitar generar polémica con mi presencia. Si lo hago, será con fines estrictamente familiares, porque mis hijos están allá, mis amistades están allá, y quiero dedicarme a mis acciones”, dijo.

Peña Nieto aseguró que ha optado por mantenerse “en prudente distancia” de la vida pública nacional. “He optado por estar fuera, por mantener un respeto a la administración que me sucedió y también a la actual administración de Claudia Sheinbaum. Por convicción seguiré haciéndolo, porque mi tiempo ya pasó”, expresó.

Finalmente, reiteró que, aunque prefiere el silencio, no dejará de aclarar cuando su nombre sea involucrado. “He optado por la prudente distancia y el prudente silencio, pero no por ello dejo de opinar cuando se me ha implicado. Fuera de ahí, difícilmente me verás hablar”.