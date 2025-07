Lady Racista pide disculpas en una carta; esto dice el texto completo de Ximena Pichel

Ximena Pichel, una mujer argentina mejor conocida como “Lady Racista”, ofreció una disculpa pública a la sociedad luego de ser duramente criticada en redes sociales por discriminar e insultar a un policía mexicano que intentaba sancionarla por cometer una infracción de tránsito.

Durante los primeros días de julio, Ximena Pichel fue apodada “Lady Racista” después de llamar “negro”, “naco” y otros insultos discriminatorios a un oficial de tránsito que intentaba multarla por violar la ley.

Lady Racista pide perdón a policía y a mexicanos que se sintieron ofendidos

Tras este acto de discriminación, Pichel fue fuertemente señalada en redes sociales, ya que el video en el que agrede verbalmente al oficial fue grabado por él mismo y rápidamente se volvió viral. Esto la llevó a emitir una disculpa pública.

El pasado 6 de julio, “Lady Racista” publicó una carta -difundida por el periódico Reforma- en la que ofrece disculpas por su comportamiento.

¿Qué dijo Ximena Pichel en la carta en donde pidió disculpas?

Te compartimos el texto íntegro de la carta en la que Ximena Pichel expresa su arrepentimiento y lamenta “de corazón” sus expresiones discriminatorias hacia el oficial y hacia todos los mexicanos que se sintieron ofendidos:

“COMUNICADO A LA SOCIEDAD

Ciudad de México, a 06 julio de 2025.

A todas y todos quienes han visto, leído o escuchado sobre los hechos ocurridos recientemente:

Hoy quiero dirigirme a ustedes desde lo más profundo de mi ser. Soy plenamente consciente de la gravedad de mis palabras y sé que lo que dije estuvo mal. No hay justificación para expresiones que hieren, dividen y discriminan. Fue un error que asumo con responsabilidad.

Quiero ofrecer una disculpa pública sincera y sin reservas. Mis palabras ofendieron a un hombre que hacía su trabajo y también a muchas personas que, cada día, enfrentan la discriminación y el desprecio. Lo lamento de corazón.

Sin embargo, no quiero que este momento defina todo lo que soy. Soy una mujer que cometió un grave error, pero también soy una persona que está dispuesta a aprender, cambiar y ser mejor. Mi propósito es reflexionar profundamente sobre este acto, reparar el daño que he causado y contribuir, desde mi lugar, a construir un país más justo, respetuoso y digno para todas y todos.

No busco compasión ni excusas. Tampoco me tiro al piso. Lo que busco es transformar este momento en un punto de partida para crecer y demostrar que los errores no nos definen si tenemos la voluntad de enmendarlos con acciones reales.

A la persona que ofendí directamente, le pido perdón con honestidad. A quienes se sintieron heridos o decepcionados por mí, también les ofrezco mi disculpa más genuina.

Gracias a quienes, con su voz firme y su indignación justa, me han hecho ver la gravedad de lo ocurrido. Gracias también a quienes, aún con dolor, creen en la capacidad humana de cambio. Hoy inicio este camino con humildad, pero con la frente en alto y la dignidad de quien sabe que es responsable de sus palabras y sus actos.

Que este momento nos recuerde que no somos nuestras peores palabras, sino lo que hacemos para repararlas.

Con respeto y verdad,

Ximena Pichel“.