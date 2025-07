Policías de tránsito en motocicleta, el plan para sacar a los ‘motonetos’ de vías rápidas

Plantean escuadrón policial para motociclistas; no podrán integrarse a vías primarias de CDMX

En la Ciudad de México se planteó la creación un escuadrón policial –ligado a la Secretaría de Seguridad Ciudadana– para reducir las muertes viales de motociclistas, el sector más perjudicado debido a que acaparan el 50% de decesos por siniestros viales en la capital del país, pues durante el primer semestre de 2025, fallecieron 118 motociclistas en la capital, con un promedio de al menos cinco muertes semanales.

La propuesta compartida por el Observatorio de Seguridad Ciudadana a Publimetro , contempla la implementación de dicho escuadrón que estaría a cargo de la Policía de Tránsito, para evitar que las motos y motonetas se incorporen a avenidas primarias de la Ciudad de México, pues ya es ‘común’ ver a motocicletas de menos de 250 centímetros cúbicos (250cc) circulando en el segundo piso del Periférico y Viaducto.

Dicha situación es peligrosa, debido a que una motocicleta de 250 cc, no es apta para las avenidas de alta velocidad; en una moto, a mayor cilindrada, más potencia puede generar el motor. En redes sociales se ha denunciado un sinnúmero de situaciones en las que varios motociclistas –en vías primarias– violan el Reglamento de Tránsito, lo cual pone en peligro a los conductores, tomando en cuenta que 5 de cada 10 muertes viales son por motos.

Humberto Morgan explicó debido al crecimiento exponencial de motocicletas en la Ciudad de México, el Gobierno local, a través de la Secretaría de Movilidad (Semovi), debe crear un padrón de conductores de dichos vehículos, mismos que servirán para identificar –desde lo más básico– como faltas al Reglamento de Tránsito, hasta abonar en materia de seguridad, en dado caso de que haya asesinos (llamados motosicarios) que busquen huir en el vehículo.

“No hay registros confiables (de motociclistas) hoy cualquier gente, con la credencial de elector puede sacar 20 motocicletas y comprarlas en pagos chiquitos, mismas que –muchas de ellas– en los barrios populares se rentan para delitos. Y también debe haber escuadrones o grupos de la Subsecretaría de de Control de Tránsito, que puedan estar pendientes de las áreas donde no tienen que transitar las motocicletas menores a 250 cc”. — Humberto Morgan

“Por ejemplo: Viaducto, Periférico, Circuito Interior (...) hoy subes al segundo piso del Periférico que va de San Antonio hasta San Jerónimo, y ves todos los días decenas y decenas de motocicletas de todas cilindradas circulando cuando hay una restricción. Eso se debe a que no hay ese tipo de infraestructura en la capital, no se ha tenido la disposición para poder integrar este tipo de grupos o de escuadrones, como sí pasa en Bogotá o Sao Paulo, en donde detienen a quien no trae casco o placa, los motosicarios”, agregó.

Reiteró que desde el Observatorio de Seguridad Ciudadana –desde que Marcelo Ebrard era jefe de Gobierno– ha tratado de evitar la venta masiva de motocicletas en tiendas departamentales que se encuentran en colonias populares, debido a que se pueden prestar para acciones de inseguridad, ya que “cualquier persona puede comprarla”, y aunque “el gremio motociclista no reniega de ninguna manera de las motocicletas de baja cilindrada, sí generan un problema de percepción para la ciudadanía; se supone que todos los motociclistas son iguales y no es cierto”.

“Es un tema que no tiene que posponer el Gobierno CDMX (...) es maravilloso que todos tengamos programas sociales, pero es muy importante que ya tengamos atención a este fenómeno para que no se disparen los ataques armados. Hoy habría que ver cuántos asesinatos, cuántos ajustes de cuentas hay en los barrios populares o en las zonas complejas de la Ciudad de México, en donde lo más fácil es salir corriendo en una motocicleta”. — Humberto Morgan

Humberto Morgan –que también es motociclista– agregó que otro tema fundamental dentro de dicha regulación, debe ser la implementación de cursos de actualización, capacitación y una vigilancia muy estricta en la emisión de licencias de conducción de motocicletas, “no solo es llenar un formato en una computadora y ya vas por tu licencia, tiene que haber la adecuación para ver que al que se le están entregando la licencia realmente lo merezca”.

“Que sea un examen práctico, y que también se vea que se tienen los conocimientos técnicos para manejar la motocicleta. Aunado a ello, los escuadrones deben vigilar el uso del casco, porque no hay retenes. Hay que fijarnos en lo que se hace en la Peralvillo, la Morelos, Tepito, ponen retenes, pero no es así en toda la ciudad, no hay nada y se debe realizar especialmente en los barrios pobres de la ciudad, donde proliferan este tipo de conductas”, concluyó.