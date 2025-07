Emergencia económica: 68% de tienditas cierran y no pueden pagar luz ni renta

Las tienditas del país están sumidas en una emergencia económica de alcance nacional: casi siete de cada 10 de estos establecimientos tradicionales aplican cierres temporales o dejaron de pagar servicios básicos para no caer en quiebra.

Ello, debido a que los comercios tradicionales cayeron en una recesión, que se traduce en un desplome de hasta 20% en ventas, remate de productos por debajo de su precio real y caída en la frecuencia y monto del ticket promedio de consumo, reveló la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (Anpec).

El presidente de la Anpec, Cuauhtémoc Rivera, informó a Publimetro que las pérdidas de tal problema son causa de tristeza para miles de tienditas y establecimientos de barrio como tortillerías, panaderías, recauderías y abarrotes que estás a punto de quebrar.

Alertó que el problema alcanzó tal dimensión que 40% de los comercios se encuentran en una “situación” inestable, con un alto riesgo de cerrar durante los próximos meses, antes del año.

¿Qué costos tiene la crisis en las tienditas?

Cuauhtémoc Rivera reportó que 68.3% de dichos establecimientos “ha cerrado temporalmente” para tratar de reducir las pérdidas, bajarle al recibo de la luz, teléfono, renta, sueldos y gastos fijos que genera su negocio.

“Casi cuatro de cada 10 tienditas y comercios en pequeño (37.3%) ha dejado de pagar servicios básicos y, no es que no quiera pagar, sino que no puede liquidar el recibo a tiempo, se juntan varios pagos y no le alcanza el dinero”.

Incluso, apuntó, 62.9% -más de seis de cada 10 tenderos y dueños de locales tradicionales- “han vendido a pérdida para no cerrar”; es decir, remataron, bajaron sus precios y malbarataron sus productos, con tal de no perder tanto y recatar algo de lo invertido.

“Muchos negocios no están encontrando su balance. Están registrando pérdidas y resistiendo la decisión de cerrar o no su negocio. Entonces, ¿qué hacen? Las medidas son varias: una, no abre toda la semana.

“Abren algunos días y otros no. Cierran, trabajan menos horario y otros recurren a una subasta inversa, que implica vender más barato y el que acaba vendiendo es el que tenga mercancía más asequible”, dijo.

Clientes también están en emergencia

A través de Encuesta #25 Pulso de la Tiendita de Barrio ’25, la Anpec reportó que: