“¡No nos iremos!”: Mexicanos estallan contra Smart Plus; acusan fraude de 200 millones de dólares

Afuera de un edificio en Insurgentes Sur 700, en plena zona financiera de la Ciudad de México, decenas de personas han comenzado un plantón con una consigna clara: “¡No nos iremos hasta que nos paguen!”. Se trata de inversionistas defraudados por Smart Plus, una plataforma que durante años se promocionó como una academia de educación financiera pero que, según testimonios, se transformó en una estafa piramidal a gran escala.

Muchos llegaron con pancartas y mochilas. Otros directamente con cobijas, listos para pasar la noche frente a las oficinas donde aseguran que operaba esta red. Dicen que ya no creen en promesas. Exigen lo que consideran justo: recuperar su dinero.

Decenas protestan en Insurgentes Sur contra Smart Plus por estafa millonaria con criptomoneda sin valor ni respaldo real. Foto: Ignacio Gómez Villaseñor

Protesta por fraude financiero en CDMX

Yamil García, uno de los manifestantes, lo dice sin rodeos: “Nos estamos manifestando en frente de las oficinas de Smart Plus porque nos robó. Desde marzo de 2024 dejó de pagarnos nuestro dinero”. En entrevista para Publimetro México, relató cómo, tras invertir miles de dólares, la empresa reemplazó el capital por una supuesta criptomoneda sin ningún valor: Coinnekt (CNKT).

“Inventaron una moneda que se llama CNKT que no tiene ningún valor en absoluto. Básicamente sacaron un papelito diciendo ‘ten, ya te pagué’, pero yo no lo puedo usar para pagar la renta, la colegiatura de mis hijos, para vestir a mis hijos, para darles comida a mi esposa y a mis hijos. Es inservible. Me están queriendo ver la cara de pendejo y eso no se vale”, denunció.

Como él, miles de personas afirman haber sido víctimas de un fraude que ya suma, según estimaciones de los propios afectados, al menos 200 millones de dólares. “Hay más de 300 mil inversionistas. Los fondos van de 5, 8, 10, 15 mil dólares”, detalla Yamil, quien afirma que de no recibir respuesta inmediata, se quedarán a dormir afuera del edificio.

De academia financiera a estafa cripto

Smart Plus se presentaba como una academia para “educar financieramente” a mexicanos. Sin embargo, Nicolás Redi —otro afectado— afirma que todo era una fachada. “En realidad se dedica a invertir en criptomonedas aprovechando un hueco que hay en las leyes mexicanas. Y precisamente eso, ellos lo conocen bien y lo manejan a su manera. Así es como se han hecho millonarios”.

La criptomoneda que ofrecían como solución para no pagar se llama CNKT, y según los manifestantes, nunca fue fondeada ni tiene respaldo real. Nicolás denuncia: “Cada token que sale al mercado debe cumplir un protocolo, y ellos no lo han cumplido porque no saben ni cómo se hace. No se vale que lo fondees con dinero de todos los ahorradores”.

Además, revela que mientras miles esperan sus pagos, la empresa continúa expandiéndose a otros países. “Ellos ya están generando un proyecto nuevo con nuestro dinero. Lo que decía mi compañero hace rato: siguen creando su proyecto, desarrollándolo a la mala y a costa de nosotros”.

Afectados revelan que Smart Plus sigue expandiendo su red en Europa y Asia mientras evade pagos en México. Foto: Ignacio Gómez Villaseñor

Promesas vacías, retiros cancelados

Para Sergio Arellano, la historia es igual de devastadora. Dice que lleva un año sin poder retirar su inversión. “Limitaron las cantidades que se puedan retirar. Si tú pides un retiro, te dicen que sí, pero te lo van a pagar dentro de un año y en su moneda creada que nunca fondearon. No tiene un peso, un dólar de fondo esa moneda”.

Arellano asegura que el verdadero modelo era un esquema Ponzi, donde se paga a los primeros inversionistas con el dinero de los nuevos. “Aunque ellos digan ‘yo estoy haciendo trading cuántico y trading de lo que se les pega la gana’, no hay trading. No existe esa posibilidad de generar los recursos que te prometen o que te ofrecen”.

Más allá del dinero, cuenta que enfrentó consecuencias personales: deudas, problemas económicos y desgaste emocional. “Yo vine dos veces a sus oficinas en Mixcoac y las dos veces me batearon. Me dejaron con deudas. Hice compromisos basados tanto en mis recursos personales como los que les presté”.

Afirma que su inversión se basó en lo que la propia empresa promovía como “crecimiento financiero responsable”.

“Ellos dicen primero paga tus deudas, luego crece tus recursos, y luego diversifícate. Cuando yo quise diversificarme, me negaron mis recursos. Les dije: vas en contra de lo que tú mismo enseñas” — Sergio Arellano, defraudado por Smart Plus

¿Dónde están las autoridades?

Los manifestantes aseguran que ya han presentado algunas denuncias ante autoridades, pero que el avance ha sido lento. “Ya hay algunas denuncias que han estado prosperando poco a poco, pero si con este recurso no logramos nada, vamos a tener que ir escalando nuestra lucha hasta que nos paguen”, advierte Nicolás Redi.

La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Consusef) no han emitido posturas recientes sobre el caso, a pesar de que la plataforma sigue activa y promoviendo ingresos a nuevos “socios”.

Una cripto sin valor, una estafa global

La historia de Smart Plus ha sido documentada por medios como el del Servicio informativo del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, que reveló en 2024 que el modelo se extendió a países como Colombia, Perú, Japón, España y Suiza. La empresa incluso promocionó conferencias internacionales y sesiones en vivo donde ofrecía rendimientos de hasta 10% mensual, algo imposible de sostener en mercados reales.

Hoy, las pruebas presentadas por los defraudados muestran un patrón: promesas exageradas, pagos sostenidos con nuevos ingresos y, al final, retiros bloqueados y capital convertido en una “criptomoneda” sin liquidez.

“No nos escucharon personalmente. Hoy vengo otra vez, gastando de mi bolsa los días que tenga que gastar, pero necesito que me paguen mi dinero”, concluyó Sergio Arellano.

Afuera del edificio de Insurgentes Sur, el sol cae mientras se extienden lonas y se improvisan camas. La advertencia se repite como mantra: “No nos iremos”.