LadyDespensa, la extranjera que se viralizó por negarse a pagar un pedido a domicilio

Una mujer de origen argentino se volvió viral en redes sociales luego de negarse a pagar un pedido de comida que recibió a domicilio. La situación fue dada a conocer por el repartidor, a través de su cuenta de TikTok (@wark136), donde compartió un video con parte del altercado.

De acuerdo con el repartidor, la mujer realizó el pedido mediante una aplicación y eligió la opción de pago en efectivo. Sin embargo, al momento de la entrega, afirmó que no tenía cambio y que no se había percatado de que el método de pago seleccionado fuera en efectivo. Le pidió al repartidor cambiar el billete, a lo que él accedió sin éxito.

Cuando regresó, encontró que la mujer ya había ingresado la despensa a su domicilio, lo que generó el conflicto. “Yo pedí que me trajeran cambio”, dijo la mujer. El repartidor respondió: “Ni siquiera sabía que lo había puesto en efectivo, no sea mentirosa”. Ella contestó: “Lo olvidé, si lo puse en efectivo y pedí que me trajeran cambio porque nunca lo pongo en efectivo”.

Amenazas, reclamos y la viralización en redes

En el video difundido, se observa cómo la mujer arrebata un billete de 500 pesos al repartidor mientras lo increpa. “No te puedes quedar con dinero que no es tuyo”, reclamó ella en reiteradas ocasiones. Incluso llegó a advertir: “Cualquier problema que tengas, yo te aseguro que puedes tocar ahí y que ahí vivo y ahí estoy, porque tengo dos niños chiquitos, o llamo a la policía”.

El repartidor explicó que el pedido se había realizado desde la cuenta de un hombre, por lo que no podía garantizar que al regresar le devolvieran el cambio. Ante la negativa de la mujer y la falta de respuesta por parte de la plataforma de entrega, el trabajador decidió compartir el caso en redes sociales.

El video rápidamente generó reacciones en línea, donde los usuarios bautizaron a la mujer como ‘Lady despensa’, criticando su comportamiento y la falta de apoyo por parte de la empresa de reparto.