Repartidor de delivery atropella a mujer de la tercera edad en calles del Edomex

Desde lo ocurrido con la pandemia, las aplicaciones de delivery tuvieron un aumento en el número de clientes, provocando que los repartidores recorrieran mayores distancias en el menor tiempo posible.

Lamentablemente, algunos conductores deciden dejar de lado la seguridad con el fin de obtener mayores ganancias, mas esto podría generar diversos accidentes, tal como el que ocurrió en calles del Estado de México.

Una cuenta X difundió la grabación de una cámara de seguridad, instalada en un automóvil, que muestra el momento en que un motociclista atropelló a una persona en calles del municipio de Zinacantepec.

De acuerdo con la fuente antes citada, los hechos ocurrieron en la avenida 16 de Septiembre: “Los responsables niegan su participación en el hecho, a pesar de que existe el video donde se muestra que el incidente ocurrió. Los familiares exigen justicia”, colocaron.

Al lugar llegó un oficial, quien se encargó de resguardar el lugar y solicitar el apoyo necesario para la atropellada. Hasta el momento se desconoce el estado de salud de la mujer.

"No son culpables porque la abuelita se cruza por donde no debe, el motero si tiene responsabilidad ojalá tenga seguro para que pague”o “a todos los que he conocido siempre niegan todo y hasta se ofenden e indignan aún con pruebas en video como esta” son algunos de los comentarios insertados por varios internautas.