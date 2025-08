¿Dónde está Loret de Mola? Sorprende su ausencia tras la liberación de Vallarta

Israel Vallarta Cisneros abandonó el Penal del Altiplano tras casi 20 años en prisión preventiva sin sentencia y su liberación, vinculado al montaje del caso Cassez, simboliza una de las situaciones más polémicas del sistema judicial mexicano.

A su salida, ofreció declaraciones ante los medios, en las que señaló directamente al periodista Carlos Loret de Mola, a quien acusó de haber participado en el montaje mediático que marcó su detención en 2005.

¿Dónde está Loret de Mola?

En su cuenta personal de X, Loret de Mola anunció que tomaría un descanso, unos días antes de la liberación de Vallarta. "¡A partir de este momento este equipo en WRADIOMexico se tomará unos días de vacaciones!“, informó en una publicación.

Desde esa fecha el periodista ha publicado imágenes en su Instagram con paisajes de un lago y un atardecer, sin dar a conocer la ubicación exacta. Aunque en su cuenta de X ha reaparecido esporádicamente para hablar sobre los hijos de Andrés Manuel López Obrador, los internautas han cuestionado por qué no ha publicado nada hasta el momento sobre el caso de Israel Villarta.

Caso Cassez

Durante sus primeras horas en libertad, Vallarta afirmó que varios funcionarios federales contribuyeron a sostener su culpabilidad mediante supuestos expedientes falsos. En particular, acusó a dos exsecretarios de Gobernación del gobierno de AMLO de haber difundido información incorrecta.

Además, envió un mensaje contundente a Loret de Mola. Expresó su disposición a responder preguntas de la prensa y continuar visibilizando las irregularidades que, asegura, marcaron su proceso judicial desde el inicio.

“Pues ya nos veremos Carlos, ya platicaremos. No te odio, porque insisto, todo cae por su propio peso. Tú sabes bien por qué saliste de Televisa. Tú y yo lo sabemos. Pero esa plática me gustaría tenerla de frente (...) Me debes una plática, me debes una explicación“, declaró Vallarta.