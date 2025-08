¡Se lanzó del cuarto piso! Así intentó huir El Fercho para evitar ser detenido

El periodista Carlos Jiménez informó, a través de su cuenta personal de X, sobre la detención de “El Fercho”, señalado como un extorsionador perteneciente a una célula de La Unión Tepito, en la Ciudad de México.

Sin embargo, en las redes sociales causó polémica de que el detenido intentó escapar de la justicia saltando de un cuarto piso de un edificio. La caída le generó graves lesiones, como evidencia la fotografía filtrada.

Se aventó de un cuarto piso

Agentes de inteligencia de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México realizaron el arresto durante la noche del pasado lunes 4 de agosto. Después de los trabajos de investigación para determinar su paradero, procedieron con el operativo para detener al “Fercho”.

Según el periodista, el delincuente cayó de un cuarto piso para intentar escapar del arresto. La fotografía del detenido muestra una posible una posible fractura en una de sus piernas y sangre de su rostro, por lo que ya no pudo huir de las autoridades y finalmente lo arrestaron.

Publicación del periodista Carlos Jiménez

Filtraron audio con amenazas de “El Fercho”

El pasado miércoles 9 de julio, el periodista compartió un audio filtrado atribuido a “El Fercho”. En este material se escuchan las amenazas que realizó a uno de los comerciantes de la Ciudad de México, como posible evidencia tras ser acusado de extorsión.

“Esa niñería qué, mi chavo. Pin.. chango p..., güey. ¿No que te vale ver..? ¡Chía! Pin... chango p..., mi chavo. Me vale v..., así me suban con el J Jiménez, me vale v... Van a estar ma... todos los días, mi chavo. Vas a ver si no. ¡Pin... borrega!”, se escucha en el audio filtrado.

“El Fercho” supuestamente participó actividades de extorsión en las alcaldías Venustiano Carranza e Iztacalco, donde amenazó a vendedores ambulantes, especialmente aquellos que ofrecen chicles o dulces en la vía pública.