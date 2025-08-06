Estados Unidos sanciona a tres líderes del Cartel del Noreste en México

El Departamento del Tesoro destacó que el grupo es "una de las organizaciones de narcotráfico más violentas de México" y "ejerce una influencia importante" en la frontera con Estados Unidos,El gobierno del presidente estadounidense Donald Trump anunció este miércoles sanciones contra tres líderes del mexicano Cartel del Noreste, antes conocido como Los Zetas, incluido su número dos, Abdón Federico Rodríguez García, alias "Cucho", por "narcoterrorismo".

Washington lanzó una cruzada contra el narcotráfico y el Cartel del Noreste (CDC) es uno de los ocho grupos criminales designados como organizaciones "terroristas globales".

El grupo es "una de las organizaciones de narcotráfico más violentas de México" y "ejerce una influencia importante" en la frontera con Estados Unidos, afirmó el Departamento del Tesoro en un comunicado.

"El papel del cartel en el tráfico de fentanilo y el contrabando de personas hacia Estados Unidos pone en riesgo las vidas estadounidenses", advirtió.

Acusados de ejecuciones, decapitaciones y lavado de dinero

El gobierno de Trump sanciona al "Cucho", el "segundo al mando del CDN" por narcotráfico, lavado de dinero, robo de combustible y extorsión, además de por haber ordenado ejecuciones.

También apunta contra Antonio Romero Sánchez, apodado "Romeo", al que describe como "un expolicía tamaulipeco y un violento fugitivo" que "ha sido vinculado a numerosas ejecuciones y decapitaciones, así como al intento de asesinato de un funcionario del gobierno".

El tercero sancionado es Francisco Daniel Esqueda Nieto, también conocido como "Franky de la Joya", presuntamente involucrado en las operaciones del cartel desde que operaba como Los Zetas.

Además, Estados Unidos sanciona a un socio del grupo, el narcorapero Ricardo Hernández Medrano, conocido por sus nombres artísticos El Makabelico o Comando Exclusivo. Sus conciertos "se usan para blanquear dinero en nombre de la organización", según el Departamento del Tesoro estadounidense.

