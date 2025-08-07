Niño de cinco años aparece muerto tras ser retenido por deuda de mil pesos

Fernandito, un niño de apenas cinco años, fue hallado muerto dentro de unas bolsas de plástico en una vivienda del municipio de Los Reyes La Paz, Estado de México, luego de permanecer retenido durante siete días por un presunto adeudo de mil pesos que su madre y su padrastro no pudieron pagar.

Vecinos de la colonia Ejidal El Pino relataron que el menor fue entregado por su madre, Marcelina, a una pareja de entre 50 y 55 años y su hija de 25, quienes exigían el pago del préstamo. Los hechos ocurrieron desde el pasado 28 de julio, cuando el niño fue llevado al domicilio ubicado en la calle Carmen Serdán.

Durante su retención, el pequeño fue víctima de severos maltratos. “Le pegaban, lo tenían amarrado, le aventaban la comida al piso como si fuera un perro. Lo bañaban en el lavadero con agua fría”, denunció Karen Reséndiz, vecina del lugar, quien en ocasiones cuidó de Fernandito.

víctima Vecinos alertaron por niño secuestrado en La Paz; murió sin que el DIF actuara

Vecinos denunciar el caso ante el DIF Municipal

A pesar de que los vecinos intentaron ayudar a la madre a denunciar la situación, autoridades del DIF municipal desestimaron sus reportes y los canalizaron a otras instancias, sin que se tomaran acciones inmediatas.

Fue hasta el lunes 4 de agosto que, tras insistencia vecinal, elementos policiacos ingresaron al inmueble, donde encontraron el cuerpo sin vida del niño. Según testimonios, Fernandito ya llevaba varios días muerto.

La vida del menor estuvo marcada por la violencia desde su hogar. “El padrastro era alcohólico y también le pegaba. Muchas veces venía a pedirnos comida porque no le daban de comer”, comentó Reséndiz. En ocasiones, el niño robaba alimento para guardarlo y esconderlo.

Por estos hechos, tres personas fueron detenidas en flagrancia. Los vecinos exigen justicia y castigo ejemplar para los responsables, mientras que el DIF de Los Reyes La Paz se negó a dar declaraciones, argumentando que su titular se encontraba en diligencias.