¿Quién era Fernandito, el niño asesinado por deuda de mil pesos?

Fernandito tenía solo cinco años cuando fue retenido por una pareja como “garantía” de pago por un préstamo que su madre y su padrastro no pudieron saldar. Siete días después, su cuerpo fue encontrado sin vida dentro de bolsas, en un domicilio de la colonia Ejidal El Pinon, en Los Reyes La Paz, Edomex.

El caso ha conmocionado a vecinos del municipio mexiquense y ha encendido alarmas por la omisión de autoridades ante múltiples alertas ciudadanas. De acuerdo con testimonios, la madre del menor, Marcelina, y su pareja pidieron un préstamo de aproximadamente mil pesos. Al no poder pagarlo, entregaron al niño a los prestamistas, quienes lo retuvieron desde el pasado 28 de julio.

El cuerpo del niño fue hallado sin vida

Una semana de maltrato

Según vecinos, Fernandito fue víctima de constantes agresiones físicas y emocionales por parte de quienes lo mantenían en cautiverio: una pareja de entre 50 y 55 años y su hija de 25. Testigos aseguran que el menor era golpeado, amarrado, alimentado en el piso y bañado con agua fría en un lavadero.

“Lo trataban como un animalito”, relató Karen Reséndiz, vecina del lugar, quien llegó a cuidar a Fernandito anteriormente. “Se lo llevaron como garantía de pago y nunca lo devolvieron. A pesar de nuestras denuncias, nadie hizo nada”.

Autoridades ignoraron las alertas

Los vecinos afirmaron que acudieron en repetidas ocasiones a pedir ayuda al DIF y a la policía municipal, sin obtener respuesta. Fue hasta el 4 de agosto, siete días después del presunto “rescate”, cuando finalmente ingresaron al domicilio. El cuerpo del niño fue hallado sin vida y en avanzado estado de descomposición, oculto dentro de unas bolsas.

“El DIF no les hizo caso y les dijeron que fueran a Fiscalía. Esos días fueron cruciales”, denunció una habitante de la zona.

Policía Edomex. Foto: Facebook Policía Estatal del Estado de México.

Un niño víctima desde el inicio

Fernandito vivía en condiciones precarias. Según quienes lo conocieron, también era maltratado en casa por su padrastro, quien solía golpearlo y negarle comida. “El niño venía a pedirnos un taco. A veces se robaba comida y la escondía. Su vida ya era difícil antes de esto”, relató Reséndiz.

Hay tres detenidos

La Fiscalía del Estado de México informó que hay tres personas detenidas por su presunta participación en la muerte del menor. Sin embargo, los vecinos exigen justicia y cuestionan la inacción de instituciones encargadas de proteger a los menores.

Hasta el momento, el Sistema DIF municipal ha declinado hacer declaraciones al respecto, mientras crece la indignación por un caso que pudo haberse evitado.