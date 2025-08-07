Sorteo de Lotería Nacional en honor a mujeres, ¿cuánto es el premio y cuándo se juega?

El sorteo especial 302 que rendirá homenaje a las 24 mujeres transformadoras de México.

La directora general de la Lotería Nacional, Olivia Salomón, encabezó la develación del billete de lotería para el sorteo 302, que rendirá homenaje a las 24 mujeres transformadoras de México, entre las que destacan Elvia Carrillo Puerto y Margarita Maza, por mencionar algunas, y sus rostros estarán impresos en este billete conmemorativo.

Desde el Museo Nacional del Arte (Munal) y acompañada de la secretaria de las Mujeres, Citlalli Hernández, así como la subsecretaria de Educación, Noemí Juárez, la titular de la Lotería resaltó que el nombre y rostro de las 24 mujeres transformadoras serán impresos en dos millones 400 mil “cachitos”.

“Mañana 7 de agosto, la Lotería Nacional cumple 255 años de historia y qué mejor celebración que con este billete que lleva impresa la memoria y la justicia de las mujeres que han transformado México”, comentó Salomón.

Lotería Nacional. El sorteo especial 302 que rendirá homenaje a las 24 mujeres transformadoras de México. (Nicolás Corte)

Por su parte, la secretaria de las Mujeres, Citlalli Hernández, aseguró que desde hace siete años, nuestro país vive una transformación, ya que la patria y la sociedad no podría entenderse sin la participación de las mujeres.

“Estos boletos de lotería abonan a ese cambio cultural, porque hombres y mujeres al ver el nombre de estas mujeres, ayudará a que se investigue más de ellas”, acotó.

Lotería Nacional. El sorteo especial 302 que rendirá homenaje a las 24 mujeres transformadoras de México. (Nicolás Corte)

La titular de la Secretaría de las Mujeres resaltó que estos billetes de lotería cuentan con un código QR, a través del cual se podrá descargar la cartilla de los derechos de las mujeres.

Lotería Nacional. El sorteo especial 302 que rendirá homenaje a las 24 mujeres transformadoras de México. (Nicolás Corte)

¿Cuándo será y qué premios da?

Fecha del sorteo : viernes 8 de Agosto 2025

: viernes 8 de Agosto 2025 Premio Mayor : 27 millones de pesos en dos series

: 27 millones de pesos en dos series Premio por serie : 13.5 millones de pesos

: 13.5 millones de pesos Costo del cachito : 60.00 pesos

: 60.00 pesos Costo de la serie: 1,200.00 pesos

Lotería Nacional. El sorteo especial 302 que rendirá homenaje a las 24 mujeres transformadoras de México. (Nicolás Corte)

¿Quienes son las mujeres en el billete de lotería?

En su intervención, Noemí Juárez, subsecretaria de Educación, quien presenta la sección de “Mujeres en la Historia” en la Mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum, enlistó uno a uno el nombre de las mujeres transformadoras:

Lotería Nacional. El sorteo especial 302 que rendirá homenaje a las 24 mujeres transformadoras de México. (Nicolás Corte)

Señora 6 Mono, gobernante mixteca Elvia Carrillo Puerto Matilde Montoya María Arias Bernal Gertrudis Bocanegra Josefa Ortiz Reina Roja, Tz’ak-b’u Ajaw, gobernante maya Hermila Galindo Acosta Dolores Jiménez y Muro Tecuichpo Ixcaxochitzin, mujer cihuapilli mexica Xiuhtzatzin, gobernante de Tula Carmen Serdán Sor Juana Inés de la Cruz Margarita Maza Ignacia Riesch Agustina Ramírez Rosario Ibarra Juana Belén Gutiérrez María Refugio “Cuca” García Sara Pérez Romero Leona Vicario Laureana Wright Rita Cetina Gutiérrez Elena Arizmendi