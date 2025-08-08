EE.UU. duplica recompensa por Nicolás Maduro: Ofrece hasta 50 millones de dólares por su captura

El gobierno de Estados Unidos elevó a 50 millones de dólares la recompensa por información que conduzca a la captura de Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, a quien acusa de narcotráfico, corrupción y vínculos con el terrorismo.

El anuncio fue hecho por el Departamento de Justicia y el Departamento de Estado, quienes detallaron que esta medida forma parte de su estrategia para incrementar la presión legal sobre el régimen venezolano.

La oferta inicial, establecida en 2020, era de 15 millones de dólares. En enero de 2025, coincidiendo con la tercera investidura presidencial de Maduro, el monto subió a 25 millones. Ahora, la cifra ha sido duplicada.

Los cargos contra Maduro

Las autoridades estadounidenses señalan a Nicolás Maduro como parte del Cártel de los Soles, una presunta red de narcotráfico integrada por altos funcionarios venezolanos y mandos militares.

Entre los delitos que se le imputan figuran:

Tráfico internacional de drogas: por facilitar el envío de cocaína hacia EE.UU. y otros países

por mantener vínculos con grupos armados ilegales en América Latina

por el uso ilícito de fondos públicos y operaciones financieras encubiertas

Las acusaciones están respaldadas por procesos judiciales activos en cortes federales estadounidenses.

Llamado público a colaborar

La recompensa está disponible para cualquier persona que proporcione información verificable. Las autoridades piden comunicarse con la DEA, o bien, con la embajada o consulado más cercano de Estados Unidos.

Este aumento de la recompensa representa una escalada sin precedentes en la postura de Washington hacia Caracas y reafirma su objetivo de llevar a Maduro ante la justicia en medio de un clima de sanciones diplomáticas y tensiones internacionales.