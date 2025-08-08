Filtran foto del Caníbal de Atizapán agonizando en hospital

La figura de Andrés Filomeno Mendoza, conocido como el Caníbal de Atizapán, volvió a encender las redes sociales tras la filtración de una fotografía que lo muestra recostado y aparentemente inconsciente en el interior de un hospital de Toluca, Estado de México.

En la imagen, que comenzó a circular a través de plataformas digitales, se puede ver al feminicida con el cabello canoso, la boca entreabierta y los ojos cerrados, en lo que parecería ser un estado de sedación o inconsciencia.

Destaca un tubo conectado a la garganta, lo que sugiere que el hombre está siendo asistido médicamente para respirar. También se observan aparatos médicos propios de terapia intermedia, así como una mesa de madera con diversos alimentos en primer plano.

Traslado bajo fuerte resguardo

De acuerdo con medios como Infobae México, Andrés Filomeno fue trasladado desde el penal de Tenango del Valle al hospital “Adolfo López Mateos” de Toluca el pasado martes 6 de agosto, debido a complicaciones médicas no especificadas, aunque se presume que se trata de una descompensación relacionada con su edad avanzada (más de 70 años).

El movimiento se realizó bajo un operativo especial de seguridad encabezado por elementos de la Secretaría de Seguridad estatal. Autoridades del Estado de México han confirmado su hospitalización, pero no han proporcionado detalles sobre su estado de salud ni el pronóstico médico.

El feminicida serial más brutal de México

Andrés Filomeno Mendoza fue detenido en mayo de 2021, tras el hallazgo de restos humanos en su domicilio en Atizapán de Zaragoza. Durante la investigación, se descubrió que el hombre asesinó, descuartizó y presuntamente se comió a varias de sus víctimas, muchas de las cuales fueron documentadas por él mismo en una libreta personal donde escribía detalles como el peso de cada parte del cuerpo.

En su casa fueron encontrados miles de restos óseos, credenciales de elector, ropa, maquillaje y objetos personales que lo vinculan con al menos 19 feminicidios, aunque se sospecha que el número real podría ser mucho mayor.