INE anuncia nueva credencial para votar: así será el modelo con más seguridad y tecnología

A partir de junio de 2026, el Instituto Nacional Electoral (INE) comenzará a emitir un nuevo modelo de credencial para votar con fotografía, que integrará innovaciones tecnológicas y medidas de seguridad que la harán prácticamente infalsificable.

Durante una sesión extraordinaria del Consejo General, el consejero Arturo Castillo Loza explicó que el rediseño responde a la necesidad de fortalecer la protección de los datos personales y prevenir fraudes. Además, destacó que el proceso cuenta con el acompañamiento de representantes de los partidos políticos.

Arturo Castillo Loza, consejero electoral del INE (Foto: Capura de pantalla sesión INE)

¿Cuáles son los nuevos cambios de la credencial?

Entre los cambios más destacados se encuentran:

Recuadros con microtexto y elementos ópticamente variables

Nuevas tintas de seguridad termocromáticas, termorreactivas e infrarrojas

Diseño de alta resolución y un elemento táctil para personas con debilidad visual

IncluiraÁ una fotografía digital a color visible al reverso, en lugar de la fotografía que se imprimía con tinta ultravioleta.

CREDENCIAL PARA VOTAR FOTO: Oscar Rodríguez/Agencia Enfoque//

La “Credencial para Votar desde el Extranjero” matendrá la leyenda “desde el extranjero” e integrará códigos bidimensionales QR de alta densidad o datagramas al reverso de la mica para el almacenamiento y acceso rápido de la información

La mica conservará varios de sus elementos actuales, como los códigos de barra y QR, el número de caracteres del nombre, y el código OCR con datos únicos de cada ciudadano.

Por ahora, el INE analiza otras posibles incorporaciones como datos en braille, información sobre si la persona es donadora de órganos, o indicadores de pertenencia a pueblos indígenas, aunque aún no forman parte del diseño aprobado.

Actualmente se encuentra en marcha el proceso de licitación para seleccionar a la empresa que se encargará de fabricar las nuevas credenciales.