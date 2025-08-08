INE anuncia nueva credencial para votar: así será el modelo con más seguridad y tecnología

A partir de junio de 2026, el Instituto Nacional Electoral (INE) comenzará a emitir un nuevo modelo de credencial para votar con fotografía, que integrará innovaciones tecnológicas y medidas de seguridad que la harán prácticamente infalsificable.
Durante una sesión extraordinaria del Consejo General, el consejero Arturo Castillo Loza explicó que el rediseño responde a la necesidad de fortalecer la protección de los datos personales y prevenir fraudes. Además, destacó que el proceso cuenta con el acompañamiento de representantes de los partidos políticos.
¿Cuáles son los nuevos cambios de la credencial?
Entre los cambios más destacados se encuentran:
- Recuadros con microtexto y elementos ópticamente variables
- Nuevas tintas de seguridad termocromáticas, termorreactivas e infrarrojas
- Diseño de alta resolución y un elemento táctil para personas con debilidad visual
- IncluiraÁ una fotografía digital a color visible al reverso, en lugar de la fotografía que se imprimía con tinta ultravioleta.
La “Credencial para Votar desde el Extranjero” matendrá la leyenda “desde el extranjero” e integrará códigos bidimensionales QR de alta densidad o datagramas al reverso de la mica para el almacenamiento y acceso rápido de la información
La mica conservará varios de sus elementos actuales, como los códigos de barra y QR, el número de caracteres del nombre, y el código OCR con datos únicos de cada ciudadano.
Por ahora, el INE analiza otras posibles incorporaciones como datos en braille, información sobre si la persona es donadora de órganos, o indicadores de pertenencia a pueblos indígenas, aunque aún no forman parte del diseño aprobado.
Actualmente se encuentra en marcha el proceso de licitación para seleccionar a la empresa que se encargará de fabricar las nuevas credenciales.