¿Vacaciona como su hermano Andy? Hijo de AMLO explota contra quienes lo acusan de no trabajar

Mientras su hermano Andy López Beltrán enfrenta cuestionamientos por un viaje a Japón, José Ramón López Beltrán, otro de los hijos del expresidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), también se colocó en el ojo del huracán luego de que circularan en redes sociales fotografías suyas de vacaciones junto a sus hijos.

En las imágenes, difundidas en distintos espacios digitales, se le ve a José Ramón López Beltrán disfrutando de momentos con su hijo Salomón y su hija Natalia. La publicación provocó una ola de comentarios en los que se le acusaba de “no trabajar” y de vivir de privilegios relacionados con su vínculo familiar.

Hijo de AMLO asegura que trabaja fuera de los reflectores políticos

Ante ello, José Ramón utilizó sus redes sociales para aclarar que no es funcionario público, no tiene cargo alguno en el gobierno y no maneja recursos públicos. Subrayó que, al igual que muchas personas, trabaja en proyectos que no requieren exposición mediática ni buscan reconocimiento, por lo que su labor no siempre es visible para el público.

Recalcó que el hecho de no mostrar constantemente su actividad profesional no significa que no realice labores, y que el tiempo que dedica a su familia es parte de un derecho que toda persona tiene, sin importar su posición. También afirmó que sus momentos personales no deben ser motivo de juicio o especulación.

Jose Ramón López Beltrán no descarta participar en la vida pública

El hijo de AMLO señaló que, si en algún momento decide participar en la vida pública, lo hará con responsabilidad, transparencia y respeto hacia la ciudadanía. Por ahora, dijo, sus ocupaciones se desarrollan de manera privada y alejada de los reflectores políticos.

El estallido de José Ramón López Beltrán contra quienes lo crtican, se suma a la polémica generada en torno a los hijos del exmandatario, quienes en los últimos días han sido tema de conversación debido a viajes y actividades personales que han sido difundidos en redes sociales.