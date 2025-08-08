“Vacaciones al estilo de Andy… pero con mi dinero”: Salinas Pliego lanza indirecta a hijo de AMLO

Uno de los empresarios más ricos de México, Ricardo Salinas Pliego, volvió a poner el foco en Andy López Beltrán, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), luego de una polémica reciente.

Salinas Pliego, conocido por su influencia y poder económico, no dejó pasar la oportunidad para enviar un mensaje en redes sociales que muchos interpretaron como una crítica directa a Andy López Beltrán.

Vacaciones de Andy López Beltrán bajo la lupa pública; la indirecta de Salinas Pliego

Andy López Beltrán ha estado en el ojo del huracán en las últimas semanas después de que surgieron rumores y críticas sobre sus vacaciones en Japón, donde fue captado hospedándose en un hotel de lujo y comprando en tiendas exclusivas.

La controversia se avivó debido a que se especulaba que habría utilizado dinero público para financiar ese viaje y un vuelo de más de tres millones de pesos en un jet privado, lo que provocó una ola de indignación entre sectores de la sociedad.

Mientras tanto, Ricardo Salinas Pliego disfruta de sus vacaciones de verano en familia, pero no dejó pasar la ocasión para hacer un comentario en redes sociales. A través de su cuenta de X (antes Twitter), publicó una fotografía acompañada de un mensaje con un tono irónico.

“Buenos días en México, seguimos de vacaciones de verano al mero estilo del Andy pero gastando nuestro dinero y no el del pueblo”, compartió el empresario.

Este comentario, cargado de ironía, fue rápidamente interpretado por los usuarios como una indirecta dirigida a Andy López Beltrán, debido a la reciente polémica por sus vacaciones en Japón.

La publicación desató una serie de reacciones en redes sociales, sobre todo entre los usuarios que ven en esta frase una forma de denunciar el presunto uso indebido de recursos públicos por parte de familiares de exfuncionarios como López Obrador.