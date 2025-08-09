Club 51: ¿Quiénes más integran el grupo más reservado de México, además de Gutiérrez Luna?

El Club 51 eliminó el tuit en el que confirmó las cortesías, lo que ha incrementado las dudas sobre el trasfondo del caso.

La diputada federal Diana Karina Barreras y su esposo, el legislador Sergio Gutiérrez Luna, han sido objeto de críticas por exhibir un estilo de vida lujoso, visible en su vestimenta y asistencia a eventos exclusivos.

A esta polémica se suma una nueva revelación: Gutiérrez Luna habría recibido dos entradas gratuitas para el Gran Premio de la Fórmula 1, cortesía de un club privado llamado Club 51.

¿Qué es el Club 51?

Club 51 es un espacio privado ubicado en el piso 51 de la Torre Mayor en la Ciudad de México. Se presenta como un centro exclusivo para empresarios, líderes de opinión y figuras influyentes que buscan compartir experiencias, proyectos y encuentros de alto nivel en un entorno reservado.

Entre sus servicios destacan una biblioteca, un auditorio equipado con tecnología de punta, noches de jazz y festivales gastronómicos con chefs internacionales.

Aunque no existe una lista oficial de sus miembros, el club ha sido frecuentado por personalidades del ámbito político, empresarial y cultural. En 2016, durante una visita de The Rolling Stones a México, el baterista Charlie Watts ofreció un show privado en el club, en una velada dedicada al jazz.

¿Cortesías ilegales Gutiérrez Luna?

El propio diputado confirmó que las invitaciones fueron otorgadas sin costo, y el club también lo reconoció mediante una publicación en X, en la que detalló que, desde hace tres años, ofrece cortesías a diversas personalidades para su suite en el evento.

No obstante, el mensaje fue eliminado poco después, y la cuenta del club en dicha red social quedó inactiva, lo que generó mayor suspicacia.

Especialistas señalan que este acto podría violar el artículo 7 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, que prohíbe a los servidores públicos aceptar regalos o beneficios derivados de su cargo. La ley también exige imparcialidad y evitar cualquier situación que comprometa su objetividad o genere un conflicto de interés.