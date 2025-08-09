“Los extrañaré”: Joven cae desde un quinto piso y deja varias cartas reveladoras

Joven que se lanzó de un quinto piso en Medellín estremeció con las cartas que dejó escritas antes del trágico suceso

Durante las primeras horas del 28 de julio de 2025, un evento trágico impactó a los residentes de El Poblado en Medellín. Luis Alejandro Genes Rentería, un joven de 22 años proveniente de Quibdó, en Colombia, falleció tras optar por saltar desde un quinto piso en el barrio El Poblado.

El joven era el hijo menor de Flor Rentería, quien trabajaba como funcionaria en el ICBF y tenía como labor la protección de menores. Debido a esto, el incidente, que se divulgó rápidamente en las redes sociales y sigue siendo relevante incluso después de una semana, causó un impacto aún mayor.

Una de las mayores sorpresas fue descubrir varias cartas escritas a mano por Luis Alejandro, dirigidas a sus familiares y amigos, donde explicaba los motivos de su elección. En esos escritos, expresó que extrañaría a sus padres y reconoció que ellos nunca habían tenido intenciones dañinas hacia él.

¿Qué dicen las cartas de Luis Alejandro?

“Para mis abuelos: Lamento haberme adelantado y haberme marchado tan pronto, los extrañaré a todos. Para Ana y Ronald: Me gustaría haber solucionado las cosas con una conversación, pero ese nunca fue mi fuerte. Para Camilo y Jhojan: Gracias por ser mis amigos. No los cambiaría por nadie, a ustedes también los extrañaré”, se puede apreciar al pie de cada título en rojo que indicaba a quién iban dirigidos los mensajes.

Luis Alejandro reconocía que, desde que podía recordar, siempre había experimentado una sensación de soledad. No obstante, esa sensación se intensificó hasta transformarse en una depresión profunda, que decidió no compartir con nadie. Esto era porque creía que era “inútil acudir y pedir ayuda a gente tan superficial y poco profunda”.

También expresó el deseo de que sus restos fueran cremados, teniendo en cuenta la condición en la que quedarían tras la caída. De igual manera, quería que sus cenizas fueran guardadas en un lugar especial en su casa de Quibdó.

“Probablemente esté irreconocible después de la caída, así que mi deseo post-mortem es ser cremado y que mis cenizas sean o guardadas en un lugar especial, ya sea mi casa en Quibdó, o que sean regadas sobre las plantas de mi casa, o plantadas en el suelo fértil donde vida pueda crecer sobre mí. Un intento de mi deseo por tener un hijo algún día”, manifestó en el escrito.