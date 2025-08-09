Pareja tenía relaciones en un automóvil; se distraen, caen en acantilado y mueren

Una pareja perdió la vida de forma trágica en un precipicio en la zona montañosa de Espírito Santo, Brasil. De acuerdo con informes de medios como The Sun, los jóvenes —una mujer de 42 años y un hombre de 26— fueron a una plataforma de despegue de ala delta, aparentemente tras asistir a una fiesta, y mientras tenían relaciones sexuales dentro del coche, los movimientos provocaron que el vehículo perdiera estabilidad.

El vehículo terminó cayendo por un barranco de cerca de 400 metros, lo cual llevó al fallecimiento de los dos ocupantes, encontrados sin ropa cerca del lugar del incidente. No se detectaron señales de violencia ni participación de otros individuos. La policía constató que el freno de mano estaba puesto, lo que elimina la posibilidad de un defecto mecánico (sin cita por limitación a fuentes confiables).

¿Qué muestra el video del fatal accidente?

En las redes sociales, se ha difundido un video que muestra los momentos después del accidente: el coche se desliza cuesta abajo por un terreno empinado, mientras los dos ocupantes son lanzados fuera del vehículo en el transcurso de la caída.

Es evidente que el cuerpo de la pareja quedó separado del automóvil, que siguió moviéndose hasta quedar completamente destruido más adelante. De acuerdo con las autoridades, el movimiento dentro del auto fue suficiente para desestabilizarlo y causar el desastre.

¿Qué causó este desastre?

Los investigadores determinaron que el suceso fue accidental y que no hubo influencia de terceros. La activación del freno de mano y la falta de indicios de violencia alejan la posibilidad de un acto delictivo. El carácter privado del momento agravó aún más las circunstancias, dado que la pareja no estaba lista para lidiar con una caída de esa magnitud y fueron expulsados del automóvil mientras este caía por el precipicio.