VIDEO: Político serbio sufre un derrame cerebral durante transmisión en vivo

Darko Glisic, quien ocupa el cargo de ministro de Inversión Pública de Serbia, experimentó un grave derrame cerebral este martes cuando estaba en medio de una entrevista en el canal de televisión TV Pink, de acuerdo con reportes de medios locales.

Las fotografías que circulan en redes sociales capturan el instante en que el político empieza a experimentar problemas al hablar, con una parte de su cara mostrando signos evidentes de afectación. Los reporteros, al percibir su incomodidad, le cuestionaron si requería asistencia, pero Glisic no logró contestar con certeza y únicamente solicitó un momento para reponerse.

Fue llevado de inmediato a un hospital, donde se determinó que había experimentado un severo accidente cerebrovascular, provocado por la conjunción de un trombo y una hemorragia. El equipo médico lo sometió a un complicado procedimiento quirúrgico de emergencia, que se extendió más tiempo del previsto debido a su condición crítica.

En estado crítico

A pesar de que la intervención se llevó a cabo oportunamente, su estado continúa siendo crítico. Glisic es visto como el asistente de mayor confianza del presidente de Serbia, Aleksandar Vucic, quien sigue en el hospital acompañando su progreso.