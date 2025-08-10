¡Alerta Púrpura en CDMX! Inundaciones y microsismos por rayos golpean la Álvaro Obregón

Con lluvias que superaron los 70 mm y posibles granizadas, la alerta púrpura se activó en Álvaro Obregón.

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) activó la alerta púrpura este sábado 9 de agosto de 2025 en la alcaldía Álvaro Obregón, debido a un pronóstico de lluvias fuertes y posible caída de granizo durante la noche.

Además, la fuerte tormenta eléctrica que impactó esta tarde en la Ciudad de México causó confusión por vibraciones y estruendos similares a microsismos.

Alerta Púrpura en Álvaro Obregón

Esta alerta representa el nivel máximo en el semáforo de fenómenos meteorológicos y señala un riesgo grave para la población. “Se activa Alerta Púrpura por pronóstico de lluvias fuertes y caída de granizo para esta noche”, detallaron las autoridades en un comunicado oficial.

Además, se mantuvo la alerta naranja en las demarcaciones de Coyoacán, Cuajimalpa, Iztapalapa y Magdalena Contreras, donde se esperaron lluvias fuertes y granizo. Por otro lado, la alerta amarilla se mantuvo en otras alcaldías como Benito Juárez, Miguel Hidalgo y Xochimilco, con lluvias moderadas.

La SGIRPC recomendó a la población tomar precauciones como usar paraguas, limpiar coladeras, asegurar objetos en exteriores y evitar lugares altos o cerca de cables eléctricos. También se sugirió no transitar por zonas inundadas y conducir con cuidado, debido al riesgo de daños, caídas de árboles y objetos arrastrados.

Rayo activa alertas sísmicas en CDMX

Dos rayos de gran potencia cayeron en distintas alcaldías. Uno fue detectado en Miguel Hidalgo y Álvaro Obregón, en la zona de Las Águilas, y registrado por sismógrafos como posible microsismo, aunque SkyAlert aclaró que fue una falsa alarma debido a la naturaleza eléctrica del evento.

El segundo rayo impactó un automóvil en Pedregal de San Nicolás, Tlalpan. Paramédicos atendieron a dos adultos y un menor con crisis nerviosa, sin necesidad de hospitalización. Las vibraciones causadas también afectaron puertas y ventanas, mostrando la intensidad de la tormenta en la capital.