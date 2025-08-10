Lluvias eléctricas amenazan la CDMX este sábado; Alerta Roja en Álvaro Obregón

Las personas caminan por la calle utilizando un paraguas e impermeables para protegerse de la lluvia

Este sábado 9 de agosto de 2025, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) emitió varias alertas por condiciones meteorológicas adversas en la Ciudad de México, ante el pronóstico de lluvias intensas, posible caída de granizo y fuertes rachas de viento durante la tarde y noche.

Las autoridades instaron a la población a tomar precauciones para evitar incidentes.

Alertas y pronósticos en la CDMX

La SGIRPC activó la Alerta Roja en Álvaro Obregón, donde se pronosticaron lluvias de 50 a 70 milímetros y posible caída de granizo entre las 17:20 y las 23:00 horas.

En Coyoacán, Cuajimalpa y Magdalena Contreras se actualizó la Alerta Naranja, con lluvias estimadas de 30 a 49 milímetros y el mismo riesgo de granizo en el mismo periodo.

Asimismo, se emitió Alerta Amarilla por lluvias en Azcapotzalco, Benito Juárez, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Iztacalco, Iztapalapa, Miguel Hidalgo, Tláhuac, Tlalpan y Xochimilco.

De manera adicional, se activó Alerta Amarilla por vientos fuertes en Gustavo A. Madero, Iztacalco, Iztapalapa y Venustiano Carranza, con rachas previstas de 50 a 59 kilómetros por hora, entre las 16:50 y 21:00 horas.

El pronóstico general señaló un ambiente cálido con cielo parcialmente nublado y aumento de nubosidad por la tarde, intervalos de chubascos, lluvias fuertes puntuales, actividad eléctrica y vientos del norte de 10 a 20 km/h, con rachas de hasta 45 km/h fuera de las zonas con alerta específica.

La temperatura máxima alcanzó 25 °C alrededor de las 15:00 horas, con mínima de 14 °C al amanecer y valores nocturnos cercanos a 17 °C.

Las autoridades recomendaron portar paraguas o impermeable, limpiar coladeras, retirar objetos que pudieran caer, evitar transitar por zonas inundadas o con encharcamientos, y mantenerse alejados de árboles, postes y espectaculares en riesgo. Además, exhortaron a extremar precauciones al conducir debido a las posibles inundaciones.