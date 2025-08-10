Detienen a vendedor de jugos por presunto abuso de una menor con autismo en CDMX

La víctima, una menor con autismo, fue auxiliada por elementos policiales y orientada para recibir el apoyo psicológico y legal necesario.

Uniformados de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México detuvieron a un hombre presuntamente responsable de agredir sexualmente a una joven con discapacidad en la alcaldía Benito Juárez.

El arresto se realizó tras una denuncia ciudadana y gracias a la rápida intervención de los policías durante sus labores de patrullaje. El periodista Carlos Jiménez difundió el caso en su cuenta de X, contribuyendo a visibilizar la denuncia

Agresión sexual a una menor con autismo

Durante un recorrido de seguridad el 7 de agosto de 2025, oficiales de la Policía Bancaria e Industrial (PBI) circulaban por las calles Benvenuto Cellini y Andrea del Sarto, en la colonia Mixcoac, cuando una mujer solicitó ayuda para denunciar que su nieta había sido víctima de una agresión sexual.

De acuerdo con el testimonio, la joven se disponía a entrar al sanitario de una gasolinera cuando un sujeto la obligó a ingresar a una bodega del establecimiento.

“Una mujer solicitó su apoyo ya que, aparentemente, su nieta había sido abusada sexualmente. Refirió que la joven se disponía ingresar al sanitario de una gasolinera cuando un sujeto la tomó por la fuerza y la obligó a ingresar a una bodega del lugar“, especificaron las autoridades en el comunicado oficial.

Cabe destacar que el presunto agresor, identificado como Jorge “N”, de 19 años, se desempeñaba como vendedor de jugos en la misma zona y había atacado varias veces a la joven, quien padece autismo. Los oficiales detuvieron al sospechoso y lo pusieron a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente para que definiera su situación legal.

“Vendedor de jugos detenido, acusado de violar a una joven con autismo. Jorge Rodriguez vendía jugos en Alcaldía Benito Juárez. Atacaba constantemente a la nieta de una vendedora de dulces en la misma zona", detalló el periodista.