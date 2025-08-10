Filtran imágenes del desastroso accidente de auto del hijo del exgobernador de Aguascalientes

En redes sociales comenzaron a circular impactantes imágenes del accidente automovilístico en el que murieron Luis Armando Reynoso López, hijo del exgobernador de Aguascalientes Luis Armando Reynoso Femat, y su prometida María Paulina Ibarra.

El accidente ocurrió el pasado 8 de agosto en la carretera Aguascalientes–León, a la altura de Encarnación de Díaz, Jalisco.

Según reportes oficiales, el percance se registró alrededor de las 16:49 horas, en el kilómetro 85, cuando el vehículo en el que viajaban perdió el control, presuntamente debido al asfalto mojado por la lluvia y al exceso de velocidad.

Fotografías del accidente del hijo del exgobernador de Aguascalientes

Las fotografías muestran una camioneta de lujo color blanca volcada en el fondo de un barranco, tras dar varias vueltas cuando el conductor perdió el control.

El vehículo, equipado con quemacocos, terminó con vidrios rotos, severos daños en la carrocería y con las bolsas de aire activadas, sin que pudieran evitar la tragedia.

Escena del rescate

En el lugar se observaba la presencia de la Guardia Nacional y cuerpos de rescate, quienes acordonaron la zona mientras se realizaban las labores para retirar los cuerpos y la camioneta.

En otra de las imágenes que circulan, se aprecia el vehículo en un pastizal, mientras paramédicos observan desde un punto alto los restos de la unidad.

La misma fotografía capta a un hombre con camisa guinda, pantalón beige, cabello corto y lentes, que se cubre la boca con las manos en un gesto de asombro y consternación por el fatal accidente.

El percance dejó también gravemente herido a Miguel Ángel González, quien fue trasladado en helicóptero al Hospital Hidalgo, en la capital hidrocálida.