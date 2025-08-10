Muere en aparatoso accidente el hijo del exgobernador de Aguascalientes

La tarde del viernes 8 de agosto, Luis Armando Reynoso López, hijo del exgobernador de Aguascalientes Luis Armando Reynoso Femat, perdió la vida junto a su prometida María Paulina Ibarra en un aparatoso accidente ocurrido en la carretera federal Aguascalientes–León, a la altura del municipio de Encarnación de Díaz, Jalisco.

De acuerdo con reportes oficiales, el percance se registró alrededor de las 16:49 horas, en el kilómetro 85, cuando el vehículo en el que viajaban perdió el control, presuntamente debido a asfalto mojado por la lluvia y exceso de velocidad.

Esta situación provocó que se saliera de la cinta asfáltica y volcara varias veces. En el mismo automóvil viajaba Miguel Ángel González, quien resultó gravemente herido y fue trasladado de urgencia en helicóptero al Hospital Hidalgo en la capital hidrocálida.

Tere Jiménez confirma la muerte

La gobernadora de Aguascalientes, Tere Jiménez, expresó sus condolencias a través de redes sociales, reconociendo el dolor que embarga a la familia del exmandatario estatal.

En un mensaje acompañado de un moño negro, la mandataria lamentó la muerte de Reynoso López y de su prometida, y deseó “paz, fortaleza y pronta resignación” para sus seres queridos.

“Me uno a la pena que embarga a la familia del ex Gobernador del Estado de Aguascalientes, Luis Armando Reynoso Femat, por el sensible fallecimiento de su hijo, Luis Armando Reynoso López y la joven María Paulina Ibarra”, informó la Tere Jiménez.

¿Quién era Luis Armando Reynoso López?

Luis Armando Reynoso López era hijo del exgobernador panista Luis Armando Reynoso Femat (2004–2010), figura política relevante en Aguascalientes. Su repentina muerte y la de su pareja han causado consternación en el ámbito político y social del estado

En imágenes difundidas en redes sociales se aprecia la magnitud del accidente: la camioneta en la que viajaban quedó volcada en un barranco, con severos daños en la carrocería tras dar varias vueltas, luego de que Luis Armando Reynoso López perdiera el control del vehículo.