CDMX emite alertas roja, naranja y amarilla por lluvias y granizo

Transeúntes corren para resguardarse de la lluvia en la zona de Buenavista Foto: Moisés Pablo | Cuartoscuro

La Ciudad de México se encuentra este domingo 10 de agosto bajo alerta roja, naranja y amarilla debido a la intensificación de lluvias que podrían alcanzar hasta 70 milímetros, con posible caída de granizo en varias alcaldías, informó la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC).

La Alerta Roja aplica para Azcapotzalco, Cuauhtémoc y Miguel Hidalgo, donde se esperan precipitaciones de entre 50 y 70 mm y granizo entre las 18:35 y 22:00 horas.

En tanto, la Alerta Naranja fue actualizada para Álvaro Obregón, Benito Juárez, Cuajimalpa, Gustavo A. Madero, Iztacalco, Magdalena Contreras y Venustiano Carranza, con lluvias de 30 a 49 mm y posible granizo.

Afectaciones por la lluvia del 10 de agosto 2025 en la CDMX Foto: Especial

Por su parte, la Alerta Amarilla en: Coyoacán, Iztapalapa, Milpa Alta, Tláhuac y Xochimilco, con pronósticos de entre 15 y 29 mm de lluvia.

Las autoridades capitalinas recomiendan evitar caminar por zonas inundadas, conducir con precaución y mantenerse alejados de postes, árboles y estructuras en riesgo de caer. También sugieren mantener libres las coladeras, resguardar objetos que puedan ser arrastrados y no subir a azoteas o andamios durante la tormenta.

Ante emergencias, la población puede comunicarse al 911, Locatel: 55 5658 1111 o al teléfono de la SGIRPC: 55 5683 2222, y mantenerse informada a través de las redes oficiales de Protección Civil.