Reforma electoral: PAN plantea voto electrónico, elecciones primarias y gobiernos de coalición

El presidente nacional del PAN, Jorge Romero Herrera, anunció que su partido impulsará en la próxima reforma electoral una serie de cambios que incluyen la segunda vuelta en la elección presidencial, elecciones primarias, voto electrónico, gobiernos de coalición, la nulidad de comicios por intervención del crimen organizado y la eliminación de la sobrerrepresentación en el Poder Legislativo.

Romero Herrera advirtió que la comisión encargada de elaborar la reforma está actualmente integrada solo por personas afines al gobierno, lo que, dijo, representaría “un golpe mortal para la democracia” y consolidaría un “Estado autoritario” si no se incorporan todas las voces políticas.

Jorge Romero, presidente nacional del PAN

Llamado a una comisión plural

El dirigente panista subrayó que es indispensable que la reforma incluya la participación de partidos, ciudadanía, academia y especialistas, y no sea diseñada únicamente por una mayoría legislativa de Morena. Señaló que confía en la palabra de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien aseguró que habrá apertura para todas las fuerzas políticas en el proceso.

Propuesta de gran calado

Entre las iniciativas que Acción Nacional llevará a la mesa están:

Segunda vuelta presidencial.

Elecciones primarias.

Voto electrónico.

Gobiernos de coalición.

Nulidad de elección por intervención del crimen organizado.

Eliminación de la sobrerrepresentación en el Congreso.

“No podemos permitir que Morena quiera cambiar las reglas del juego electoral para beneficiarse y perpetuarse en el poder”, advirtió Romero Herrera.

INE voto electrónico

Defensa de las instituciones

El líder panista reiteró que el PAN no respaldará ninguna propuesta que debilite al sistema de partidos o a las instituciones electorales, y que seguirá exigiendo una comisión verdaderamente plural para garantizar un debate democrático e incluyente.

“México necesita fortalecer su democracia con reglas y resultados del consenso, no retroceder con imposiciones autoritarias”, afirmó.

Este lunes, el presidente de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, Pablo Gómez, presentará formalmente el órgano y anunciará el calendario de foros para recibir propuestas.