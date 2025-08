Reforma electoral de Sheinbaum pone a temblar a partidos, ¿en qué consiste?

A un mes de la llegada de los nuevos ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el próximo 1º de septiembre, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum inició con la ruta hacia la reforma electoral, esto al anunciar la creación de la Comisión Presidencial para la Reforma, los llamados “Plan A y B” del exmandatario Andrés Manuel López Obrador, pero que en su momento fueron invalidados por la Corte encabezada por la ministra presidenta Norma Piña.

La ahora llamada ‘reforma electoral de Sheinbaum’ en esencia mantiene la propuesta de su antecesor López Obrador, dado que pretende eliminar el financiamiento a los partidos políticos, las diputaciones plurinominales y elegir por voto popular a los 11 consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE).

Al respecto, el Partido Acción Nacional (PAN) advierte que México no necesita una reforma electoral y que la propuesta de la 4T pone en riesgo los avances democráticos, debilita las instituciones electorales y se corre el riesgo de una manipulación del padrón.

“Si Morena cree que una reforma electoral es necesaria, que convoque a expertos, que escuche a la ciudadanía y que construya consensos con la oposición. Si no, nos van a tener de frente”, expresó Jorge Romero, líder nacional del PAN.

La iniciativa de reforma de la presidenta Claudia Sheinbaum es parte de los 100 compromisos de gobierno, mismos que dio a conocer durante su discurso en el Zócalo de la Ciudad de México en octubre del 2024:

El llamado Plan A del expresidente Andrés Manuel López Obrador busca, principalmente transformar al Instituto Nacional Electoral (INE) en el Instituto Nacional Electoral y de Consultas (INEC), así como la reducción del número de consejeros en el órgano.

El llamado Plan A del expresidente López Obrador pretendía intervenir directamente en la Constitución, y para su aprobación era necesario obtener dos terceras partes de los votos a favor; sin embargo, no fue posible, por lo que la iniciativa fue desechada.

Más tarde, el tabasqueño puso en marcha el Plan B a la reforma electoral, que consistía en leyes secundarias a la Carta Magna, misma que proponía:

“Algunos de los temas que más nos interesan son que no haya tanto recurso público destinado a los partidos políticos, que las elecciones no sean tan caras en nuestro país, que generen los mecanismos para que sean transparentes pero no se requieran tantos recursos”.

— Claudia Sheinbaum, presidenta de México.