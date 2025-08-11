¡Sacudida imparable! Varios sismos sorprenden a Chiapas el domingo 10 agosto

La mañana del domingo 10 de agosto, varios municipios de Chiapas fueron sorprendidos por una serie de sismos mayores a 4 grados en la escala de Richter, según reportó el Servicio Sismológico Nacional (SSN).

Estos movimientos telúricos ocurrieron en un lapso de menos de una hora, generando alerta y preocupación entre la población local.

Tres temblores en menos de una hora sacuden Chiapas

El primer sismo registrado fue a las 08:31:58 horas, con una magnitud de 4.4 grados, localizado a 154 kilómetros al suroeste de Ciudad Hidalgo, Chiapas; este movimiento tuvo una profundidad considerable que se situó en los 15.6 kilómetros, lo que contribuyó a que fuera sentido en diferentes municipios cercanos.

Apenas 40 minutos después, a las 09:12:37 horas, ocurrió otro temblor de 4.1 grados a 131 kilómetros al suroeste de Ciudad Hidalgo, con una profundidad similar, confirmando la actividad sísmica en la región.

Finalmente, a las 09:14:53 horas, se registró el sismo más fuerte de la mañana, con una magnitud de 4.3 grados, a 15 kilómetros al norte de Motozintla, Chiapas, y a una profundidad de 216 kilómetros; la distancia y profundidad de este evento indicaron que fue menos probable que causara daños significativos en la superficie, pero sí se percibió en varios municipios cercanos.

¿Sismos en Chiapas provocaron daños metariales?

Estos tres sismos consecutivos, con magnitudes entre 4.1 y 4.4 grados, recordaron la importancia de mantener medidas de prevención y preparación ante eventos naturales en Chiapas, una región con actividad sísmica constante debido a su ubicación geológica.

Las autoridades locales recomendaron a la población mantenerse alerta, revisar sus planes de evacuación y reportar cualquier daño estructural para una rápida respuesta.

Sismos en Chiapas el domingo 10 de agosto SSN

Hasta el momento, no se han reportado daños mayores ni heridos a consecuencia de estos sismos, pero la población permanece en vigilancia ante la posibilidad de réplicas o movimientos adicionales en la zona. El SSN continúa monitoreando la actividad sísmica para informar oportunamente sobre cualquier nuevo evento.