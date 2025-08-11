Tormenta tropical Ivo se aleja de México; lluvias y vientos afectarán gran parte del país

La tormenta tropical Ivo continúa su desplazamiento hacia el oeste sobre aguas del océano Pacífico, alejándose de manera progresiva de las costas mexicanas; el fenómeno ha comenzado a perder influencia directa sobre el territorio nacional, lo que reduce el riesgo de impactos severos en tierra.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) informó que, debido a esta trayectoria, Baja California Sur dejará de experimentar los efectos más intensos asociados a la tormenta tropical Ivo, como lluvias persistentes, rachas de viento y oleaje elevado, aunque se recomienda mantener precauciones en las zonas costeras por posibles remanentes.

Tormenta tropical Ivo se interna en el Pacífico

El fenómeno, que en días anteriores generó lluvias y oleaje elevado en la región, se internará mar adentro sobre el océano Pacífico.

Aunque la tormenta tropical Ivo se retira, otros sistemas meteorológicos mantienen activa la alerta por precipitaciones y vientos en amplias zonas de la República Mexicana.

Habrá lluvias con descargas eléctricas y granizo en el país

El monzón mexicano, en interacción con inestabilidad atmosférica, ocasionará lluvias fuertes y puntuales muy fuertes en el noroeste del país, así como chubascos en la península de Baja California. En estas áreas se esperan descargas eléctricas y posibles rachas de viento.

Adicionalmente, un canal de baja presión sobre la Mesa del Norte y la Mesa Central, combinado con una vaguada en altura que se extiende desde el noreste hasta el occidente del país, junto con el ingreso de humedad procedente del Pacífico y del Golfo de México, generará chubascos y lluvias fuertes; estos eventos podrán presentarse con actividad eléctrica y posible caída de granizo.

En el sureste, otro canal de baja presión, reforzado por la entrada de humedad del Golfo de México y el mar Caribe, provocará lluvias fuertes a muy fuertes en estados del sureste y en la península de Yucatán.

Ambiente muy caluroso de mantendrá sobre México

Pese a las lluvias, el ambiente caluroso a muy caluroso persistirá en zonas del norte del país, así como en los litorales del Pacífico y del Golfo de México, además de la península de Yucatán. Se prevén temperaturas máximas que podrían superar los 40 grados Celsius en regiones específicas.