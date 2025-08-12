Cofepris da luz verde a nuevo medicamento de profilaxis contra el VIH

La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) otorgó el registro sanitario de Apretude (Cabotegravir), en sus presentaciones de suspensión y tableta, un medicamento indicado para la profilaxis previa a la exposición (PrEP), que ayuda a reducir el riesgo de infección por el virus de inmunodeficiencia humana (VIH) adquirido por vía sexual.

Este tratamiento está aprobado para adolescentes mayores de 12 años y adultos que pesen al menos 35 kilogramos, y se recomienda su uso junto con prácticas sexuales más seguras.

La autorización forma parte de las 210 licencias sanitarias que la Cofepris emitió en julio, entre las que se incluyen 164 para dispositivos médicos, 28 para medicamentos y 18 para protocolos de investigación clínica.

HIV/AIDS therapy pills on pink background Píldoras de medicamentos para el VIH. (YakubovAlim/Getty Images/iStockphoto)

Autoriza más de 200 insumos para la salud

Además del medicamento contra el VIH, se aprobaron insumos oncológicos para el tratamiento del cáncer renal, así como fármacos que ayudan a prevenir fracturas patológicas, radioterapia de hueso, compresión medular o cirugía ósea en pacientes con neoplasias malignas avanzadas con afectación ósea.

De acuerdo con la dependencia, estas acciones se suman a los 180 registros sanitarios autorizados en junio, que incluyeron medicamentos contra diversos tipos de cáncer, como colorrectal metastásico, de pulmón, páncreas, mama y ovario, además de otros dispositivos y protocolos clínicos.