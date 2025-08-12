Detienen en Sinaloa a cuatro miembros de célula ligada a Los Mayos

Autoridades federales detuvieron en Sinaloa a cuatro presuntos integrantes de un grupo delictivo vinculado con la facción de Los Mayos, durante un operativo derivado de investigaciones previas.

En seguimiento a diversas líneas de investigación, los agentes de seguridad obtuvieron información sobre la zona de movilidad de dos integrantes de un grupo delictivo, por lo que se trasladaron a la colonia Loma Dorada, en Los Mochis, para localizarlos.

Fue así que, mediante el uso de herramientas tecnológicas y recorridos de seguridad, ubicaron dos vehículos de alta gama, en los cuales viajaban hombres armados y para evitar un riesgo para la población les marcaron el alto, sin embargo, los conductores aceleraron su marcha y se inició una breve persecución que culminó en la carretera Culiacán – Los Mochis, a la altura del kilómetro 201.

Al marcarles el alto, los sospechosos intentaron huir, lo que desató una persecución que concluyó en el kilómetro 201 de la carretera Culiacán–Los Mochis, donde fueron asegurados los cuatro hombres.

Los Mayitos (Nacional)

¿Quiénes son los detenidos?

Los detenidos fueron identificados como Jesús Miguel Avendaño Jiménez o Rosendo Avendaño, alias “Chendo” y/o “el 16”; Jayson Ariel Tapia Cárdenas, alias “el Flaco Avendaño”; José Antonio García Rodríguez; y José Vizcarra Cervantes.

Investigaciones apuntan a que Jesús Miguel o Rosendo Avendaño fungía como líder logístico y operativo de las FEA, mientras que Jayson Ariel estaría encargado del trasiego de drogas y de coordinar ataques contra grupos rivales y fuerzas de seguridad.

En la acción, las autoridades decomisaron cuatro armas largas, un paquete con cocaína envuelto en cinta canela, cargadores, cartuchos y varios vehículos de lujo.

Los presuntos delincuentes fueron puestos a disposición del Ministerio Público federal para determinar su situación legal. En el operativo participaron elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Secretaría de Marina (Semar), Fiscalía General de la República (FGR), Guardia Nacional (GN) y Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).