EE.UU. traslada a México a 14 reos por delitos de narcotráfico

El Departamento de Justicia de Estados Unidos trasladó este viernes a 14 ciudadanos mexicanos que cumplían condenas por delitos relacionados con la distribución de drogas, para que concluyan sus sentencias en prisiones de México.

De acuerdo con la autoridad estadounidense, la medida se realizó en coordinación con la Oficina Federal de Prisiones (BOP) y bajo el tratado de traslado de prisioneros vigente entre ambos países.

“El traslado de estos 14 reclusos ha permitido a Estados Unidos ahorrar más de 4 millones de dólares en costos de encarcelamiento, correspondientes a los 96 años restantes que sumaban sus condenas”, informó Matthew R. Galeotti, fiscal general adjunto interino de la División Criminal.

Todos los internos fueron sentenciados en casos de distribución de sustancias controladas. Según el comunicado, ellos solicitaron cumplir el resto de su pena en México y la solicitud fue aprobada por los gobiernos de ambas naciones.

14 reos fueron trasladados a otros penales del país

Cumplirán su condena en cárceles mexicanas

El traslado forma parte del Programa Internacional de Traslado de Prisioneros, mediante el cual extranjeros recluidos en prisiones federales o estatales pueden ser enviados a su país de origen para concluir su condena, siempre que se cumplan los requisitos del tratado.

Estados Unidos mantiene acuerdos de este tipo con más de 85 países, lo que permite este tipo de intercambios de personas privadas de la libertad.

Tratado de traslado de prisioneros

El convenio fue firmado en 1977 y permite que ciudadanos de un país, condenados en el otro, puedan cumplir el resto de su condena en su nación de origen. Esto solo es posible si el reo, el país de origen y el país de condena lo aprueban.

Motivos del traslado