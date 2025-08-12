¡Caos total! Rutas alternas hoy en CDMX por inundaciones y marchas el lunes 11 de agosto

Lunes 11 de agosto: Manifestaciones y marchas hoy CDMX; alternativas viales y calles afectadas

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), dio a conocer la Agenda de Movilizaciones, en la que para este lunes 11 de agosto, se esperan algunas movilizaciones y manifestaciones en la Ciudad de México (CDMX), por lo que llamó a los habitantes de la capital a tomar sus precauciones.

¿A qué hora y en dónde habrá marchas este lunes 11 de agosto?

ASAMBLEA NACIONAL DE USUARIOS DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA (ANUEE)

Exigen una audiencia con la Presidenta de México, a fin de que dé solución a sus demandas relacionadas con la renacionalización de la industria eléctrica, una tarifa social justa, la condonación de adeudos y el reconocimiento del derecho humano a la electricidad

Hora: 07:30

Lugar: Comisión Federal de Electricidad (CFE) Av. Paseo de la Reforma No. 164, Col. Juárez, Alc. Cuauhtémoc

Destino: Palacio Nacional

TRABAJADORES DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Movilización para exigir el pago del Fondo de Ahorro Capitalizable (FONAC); así como la aclaración de cómo se calculó el monto para cubrir el pago y mejores condiciones laborales

Hora: 09:00

Lugar 1: Fray Servando Teresa de Mier y Simón Bolívar, Col. Centro, Alc. Cuauhtémoc

Destino 1: Por definir Hora: 11:00

Lugar 2: Monumento a la Revolución

Destino 2: Secretaría de Gobierno Plaza de la Constitución No. 1, Col. Centro Histórico, Alc. Cuauhtémoc

FRENTE NACIONAL EN DEFENSA DE LA SEGURIDAD SOCIAL SOLIDARIA (FNDSSS)

Mitin para exigir solución a la problemática de la Seguridad Social Solidaria en México, así como nuevas leyes del ISSSTE e IMSS sin UMA, ni AFORES, quitar las hipotecas impagables del INFONAVIT y FOVISSSTE; así como el mejoramiento integral del servicio de Salud Pública

Hora: 10:00

Lugar: Palacio Nacional Plaza de la Constitución s/n, Col. Centro Histórico, Alc. Cuauhtémoc

MOVIMIENTO ANTORCHISTA CIUDAD DE MÉXICO

Acudirán en apoyo a una reunión programada con autoridades del Gobierno de la Ciudad de México, donde solicitan que la alcaldesa de Tláhuac autorice el proyecto popular de viviendas, donde el Instituto de Vivienda (INVI) adquirirá un predio para la construcción de vivienda para gente humilde en la Alcaldía Tláhuac

Hora: 10:00

Lugar: Secretaría de Gobierno Plaza de la Constitución No. 1, Col. Centro Histórico, Alc. Cuauhtémoc

VECINOS DE LA COLONIA GUERRERO

En contra del campamentos 4:20 que fue instalado en la “Glorieta Violeta”

Hora: 12:00

Lugar: Secretaría de Gobierno Plaza de la Constitución No. 1, Col. Centro Histórico, Alc. Cuauhtémoc

FAMILIARES DE LA PAREJA DETENIDA

Solicitan la liberación de sus familiares, detenidos el pasado 07 de agosto en un Centro Comercial de los Olivos, por el presunto delito de atropellamiento y delitos contra la salud

Hora: 13:00

Lugar: Fiscalía General de Justica de la Ciudad de México Digna Ochoa y Placido No. 56, Col. Doctores, Alc. Cuauhtémoc

COMERCIANTES DE LA AVENIDA OCTAVIO PAZ

Solicitan se les autorice realizar el comercio sobre la calle Generalísimo Morelos, Col. Ermita, Alc. Iztapalapa

Hora: 16:00

Lugar: Sede de la Alcaldía Iztapalapa Aldama y Ayuntamiento, Col. San Lucas, Alc. Iztapalapa

TRABAJADORES DE LA EMPRESA JORED

Solicitan el pago de quincenas atrasadas

Hora: Durante el día

Lugar: Subsecretaría de Programas de Alcaldías y Reordenamiento de la Vía Pública (SECGOB) Diagonal 20 De Noviembre No. 294, Col. Obrera, Alc. Cuauhtémoc

FRANCO ESCAMILLA “TOUR 1995”

Hora: 20:30

Lugar: Auditorio Nacional

Alternativas viales en CDMX hoy lunes 11 de agosto

El Centro de Orientación Vial (OVIAL) de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) han anunciado algunas alternativas viales para quienes transitan por las calles y alcaldías de la Ciudad de México el día de hoy; en Publimetro México te las compartimos.

Continúa personal de tránsito CDMX y servicios de emergencia, laborando en Eje 1 Norte y Río Churubusco, por inundación .

Calzada Ignacio Zaragoza y Ferrocarril de Río Frío.

Por inundación en Viaducto Río de la Piedad y Río Churubusco. servicios de emergencia laboran en el lugar.

Eje 3 Sur

Cierre de carriles en San Isauro entre San Raúl y San Gonzalo, col. Pedregal de Santa Úrsula.

San Ricardo.

Cierre de carriles en Av. Casa de la Moneda entre Presa Falcón y Calz. Legaría.

Boulevard Miguel de Cervantes Saavedra.

Cierre de carriles en calle Illinois desde Maximino Ávila Camacho hasta Eje 5 Sur.

Calle Carolina.

Cierre de circulación en Franz Hals desde Cda. Frans Hals hasta Benvenuto Cellini.

Juan Cousin.

Continúa la afectación debido a obras en Calz. San Antonio Abad con dirección Sur, de Chimalpopoca a Juan Hernández y Dávalos.

5 de Febrero Bolívar.

Considera cierre de circulación en Sassoferrato desde Giotto hasta Benvenuto Cellini.