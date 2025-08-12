Miguel Uribe: dos meses en agonía y una hemorragia que le quitó la vida

En pleno mitin en Bogotá, el precandidato presidencial colombiano Miguel Uribe Turbay recibió varios disparos; dos de ellos impactaron directamente en su cabeza. Desde entonces, comenzó una lucha de 65 días entre la vida y la muerte en la Fundación Santa Fe, donde fue sometido a múltiples cirugías para intentar reparar el daño.

Durante semanas tras el 7 de junio, su estado fue crítico, pero con leves señales de mejoría que mantenían viva la esperanza. Sin embargo, la madrugada del sábado pasado todo cambió: sufrió una hemorragia en el sistema nervioso central que complicó irreversiblemente su situación. La familia y el equipo médico hicieron todo por estabilizarlo, pero el deterioro fue imparable.

A las 2:00 de la madrugada del lunes, después de poco más de dos meses de agonía, Miguel Uribe falleció. Tenía 39 años. Su esposa, María Claudia Tarazona, confirmó la noticia con un mensaje cargado de dolor: “Descansa en paz, amor de mi vida, yo cuidaré a nuestros hijos”.

El atentado, perpetrado por un sicario de 15 años que ya se declaró culpable, sigue bajo investigación. Aunque seis personas han sido detenidas por facilitar armas e información, la identidad del autor intelectual permanece sin esclarecer.

Su muerte no solo deja un vacío político en Colombia, sino que revive el fantasma de la violencia que lo marcó desde niño, cuando perdió a su madre, la periodista Diana Turbay, en un fallido rescate de un secuestro ordenado por Pablo Escobar.