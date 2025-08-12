Muere El Zarco Aldinever, señalado como responsable del asesinato de Miguel Uribe en Colombia

El 5 de agosto de 2025, la organización emitió un comunicado en el cual asegura que el líder fue eliminado por el ELN a través de una emboscada con explosivos en la frontera entre Colombia y Venezuela. De acuerdo con esta versión, además de Zarco Aldinever, también perdieron la vida alias Einer y otros miembros de su grupo delictivo, quienes habrían sido los autores del asesinato de Miguel Uribe Turbay, ocurrido en la madrugada del 11 de agosto.

El fallecimiento del presunto cerebro detrás del ataque al candidato presidencial Miguel Uribe Turbay, que tuvo lugar en junio de 2025, podría influir de manera considerable en la investigación que se está llevando a cabo y en el funcionamiento interno de las facciones disidentes de las Farc.

El ministro Pedro Sánchez del Ministerio de Defensa expresó que resulta "muy difícil creerle a los criminales“, dando a entender que se debe tener precaución con respecto a las declaraciones de la organización armada. Al mismo tiempo, las Fuerzas Militares y el Ejército Nacional indicaron que no tienen evidencias para corroborar la muerte y continúan en comunicación con las autoridades venezolanas para esclarecer los acontecimientos.

Laura Bonilla, quien es la subdirectora de la Fundación Paz y Reconciliación (Pares), señaló en Blu Radio que los comunicados emitidos por la Segunda Marquetalia generalmente son genuinos, ya que “rara vez desmienten la muerte de sus cabecillas”. No obstante, resalta que la responsabilidad intelectual de delitos de tal envergadura generalmente no se atribuye a un único individuo, lo cual sugiere una posible participación colectiva por parte del grupo.

A pesar de que la Segunda Marquetalia ha anunciado el fallecimiento de Zarco Aldinever, las autoridades en Colombia todavía no han podido verificarlo de manera oficial. Este suceso, mientras se investiga el ataque a Miguel Uribe Turbay, incrementa la incertidumbre acerca del destino de la disidencia. Se anticipa que en los días venideros se obtendrán resultados más definitivos debido a la colaboración entre las fuerzas de seguridad y las autoridades de Venezuela.