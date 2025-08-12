Robos en escuelas durante vacaciones: suman 288 casos en México, alerta Mexicanos Primero

Durante las primeras cuatro semanas de las vacaciones de verano, al menos 288 escuelas en México han sido saqueadas o vandalizadas, de acuerdo con el Observatorio Educativo de los Medios de Mexicanos Primero.

La organización urgió a las autoridades a reforzar la vigilancia en los planteles y llamó a madres, padres, personal docente y vecinos a reportar cualquier actividad sospechosa al 911, con el fin de evitar que los estudiantes regresen a clases sin las condiciones necesarias para aprender.

El monitoreo diario de medios nacionales y locales identificó robos en Aguascalientes, Chihuahua, Durango, Guerrero, Jalisco, Morelos, Nuevo León, Sinaloa y Tabasco, donde se sustrajeron equipos de cómputo, bocinas, aires acondicionados, material didáctico, mobiliario, útiles escolares, cableado, tanques de gas, motores de bombas de agua, lavamanos y hasta productos de cooperativas.

robo en escuela pública (Foto: Archivo)

Mexicanos Primero advirtió que, en algunos casos, un mismo plantel ha sido saqueado varias veces en el ciclo escolar 2024-2025, lo que podría ocasionar que niñas, niños y adolescentes inicien el ciclo sin mobiliario, ventilación o agua potable. Esto afectaría directamente su derecho a la educación y obligaría a familias y docentes a destinar recursos para reponer lo robado.

Fata seguridad en las escuelas

Aunque en estados como Coahuila, Guerrero, Hidalgo y Jalisco se han reforzado acciones de seguridad, en otras entidades son las familias quienes colocan protecciones por su cuenta. La falta de bardas perimetrales, cámaras o vigilancia constante convierte a las escuelas en blancos fáciles, señaló la organización.

Actualmente, 18 entidades cuentan con operativos preventivos o campañas de vigilancia escolar, entre ellas Baja California, Estado de México, Guanajuato, Querétaro, San Luis Potosí, Sonora y Tamaulipas. Sin embargo, Mexicanos Primero insistió en que la participación ciudadana es clave.

Con la campaña #ÉchaleUnOjoaTuEscuela, la asociación busca que comunidad y autoridades trabajen juntas para proteger los planteles, ya que “cada robo vulnera la seguridad y dignidad del espacio escolar”.