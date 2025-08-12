Senadora suplente de Morena intenta evadir alcoholímetro alegando fuero

La senadora suplente de Morena, Nataly Chávez García, fue detenida en un operativo de alcoholímetro en la zona metropolitana de Oaxaca y presuntamente intentó evadir la prueba argumentando que contaba con fuero constitucional.

De acuerdo con reportes, el incidente ocurrió en un filtro de control de tránsito, donde la legisladora suplente —quien ocupa la curul de la senadora Luisa G. Córdova— fue interceptada por elementos de vialidad. Al ser requerida para someterse a la prueba de alcoholemia, se habría negado a cooperar.

Lady Fuero Nataly Chávez

En un video que circula en redes sociales, Chávez García asegura a los agentes que no podían revisarla por su calidad de senadora, aun cuando es suplente.

“Les guste o no les guste, vengamos como vengamos, somos gente que tenemos fuero… no pueden, vengamos pedos o no vengamos pedos, no pueden hacerlo, somos senadores”, se escucha decir en la grabación.

Se escudan en el fuero para viola la ley

El hecho generó indignación en redes sociales, donde usuarios calificaron la actitud de la legisladora como un abuso del fuero constitucional. Esta figura, prevista en la ley para proteger a ciertos funcionarios de persecución política, no exime de responsabilidades ciudadanas ni de cumplir normas administrativas como las de tránsito.

Hasta el momento, las autoridades de tránsito locales no han informado si se aplicó alguna sanción o medida adicional contra la senadora suplente.