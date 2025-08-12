Trump: “Washington tiene más homicidios que CDMX, uno de los peores lugares del planeta”

El presidente de Estados Unidos (EE. UU.), Donald Trump, afirmó que Washington D. C. tiene más homicidios que Ciudad de México (CDMX), a la que considera “uno de los peores lugares del planeta”, junto con otras ciudades de América Latina.

Por tal motivo, ordenó el despliegue de la Guardia Nacional en Washington D. C., con el objetivo de enfrentar la ola de violencia, mientras la capital registra una de las tasas de homicidios más altas del país.

Trump critíca CDMX y compara homicidios en Washington

De acuerdo con el medio estadounidense CNBC, el lunes 11 de agosto el presidente Trump aseguró que pondría al departamento de policía de Washington bajo control federal y desplegaría tropas de la Guardia Nacional con el fin de hacer frente a lo que él afirma es un crimen fuera de control en la capital.

Trump, que ha amenazado con poner Washington bajo control federal, hizo el anuncio en una rueda de prensa en la Casa Blanca.

“Este es el Día de la Liberación en Washington, y vamos a recuperar nuestro capitolio. La tasa de homicidios en Washington hoy es más alta que la de Bogotá, Colombia, Ciudad de México, algunos de los lugares que se dice que son los peores del planeta”, declaró Trump.

El presidente republicano aseguró que estaba invocando su autoridad bajo la Sección 740 de la Ley de Autonomía del distrito, la ley de décadas de antigüedad que establece el gobierno local de la capital.

La sección citada por Trump otorga al presidente el poder de ordenar al alcalde de Washington que ceda temporalmente el control de la Policía Metropolitana si determina que “existen condiciones especiales de carácter de emergencia”.

Pero su control de emergencia expira después de un máximo de 30 días, según el estatuto. Eso puede ser extendido, pero sólo si el Congreso aprueba una ley que lo autorice.