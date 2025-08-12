¿Más inundaciones en CDMX? Lluvias intensas, descargas eléctricas y granizo azotarán al país hoy

Tras las severas inundaciones registradas en varias alcaldías de la Ciudad de México (CDMX) la noche anterior, el pronóstico no es alentador.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) advierte que este lunes 11 de agosto se esperan más lluvias intensas en varias zonas del país, acompañadas de posibles descargas eléctricas y caída de granizo, lo que mantiene en alerta a los capitalinos.

¿Habrá más inundaciones y encharcamientos en CDMX hoy?

De acuerdo con el organismo, las precipitaciones acumuladas en la CDMX podrían alcanzar entre 25 y 50 milímetros, suficiente para agravar los problemas viales y de encharcamientos que ya enfrentan zonas como Iztapalapa, Gustavo A. Madero, Benito Juárez y Álvaro Obregón.

Protección Civil recomendó a la población evitar transitar por calles anegadas, retirar la basura de coladeras cercanas y resguardarse durante las tormentas eléctricas. Sin embargo, el mal tiempo no será exclusivo de la CDMX.

¿En qué otros estados del país habrá lluvias intensas?

El SMN pronostica lluvias intensas (de 75 a 150 milímetros) para Oaxaca y Chiapas, con riesgo de deslaves en regiones montañosas.

En Jalisco, Colima, Michoacán, Estado de México (Edomex), Morelos, Puebla, Guerrero, Campeche y Yucatán, las precipitaciones serán muy fuertes (de 50 a 75 mm), con probabilidad de afectaciones en carreteras y zonas urbanas.

En estados como Sonora, Sinaloa, Chihuahua, Nuevo León, Durango, Zacatecas, Aguascalientes, San Luis Potosí, Nayarit, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Veracruz, Tabasco y Quintana Roo, se esperan lluvias fuertes (de 25 a 50 mm) con actividad eléctrica y granizo en algunas regiones.

Mientras tanto, Baja California Sur y Coahuila tendrán chubascos, y Baja California registrará lluvias aisladas.

Las autoridades reiteran que las lluvias de muy fuertes a intensas podrían provocar inundaciones repentinas, desbordamiento de ríos y arroyos, así como deslizamientos de tierra. También advirtieron que las descargas eléctricas representan un riesgo adicional para quienes permanezcan en espacios abiertos.