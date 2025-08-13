Fraude SIM Swapping: te deja sin línea… y sin un peso en el banco

Scotiabank México aconseja vigilar señales de alerta y proteger datos personales para evitar robo de identidad y pérdidas financieras.

Los mexicanos están bajo una nueva amenaza cibernética: el SIM Swapping, un fraude que en pocos minutos se apodera de tu teléfono celular, te deja incomunicado y vacía tu cuenta bancaria.

Dicha estafa combina las técnicas más avanzadas del phishing e ingeniería social, para robar tu número de teléfono y usarlo en tu contra, alertó un reporte especial publicado por Scotiabank México.

El grupo financiero advirtió que la falta de cuidado al compartir datos personales a través de correo electrónico, mensajes SMS, llamadas telefónicas e incluso en redes sociales, puede ocasionar que seas una víctima.

¿Cómo funciona SIM Swapping?

El grupo financiero explicó que el SIM Swapping permite a los ciberdelincuentes suplantar a la víctima y solicitar una tarjeta SIM a su nombre a la compañía de telefonía, para tomar el control del número de teléfono y acceder a información personal sensible.

Con ello, los maleantes obtienen acceso a las cuentas vinculadas al teléfono inteligente, incluidas cuentas bancarias. Las personas afectadas pueden sufrir pérdida de su patrimonio y otras consecuencias derivadas del robo de identidad.

¿Cuáles son las alertas del SIM Swapping?

Scotiabank señaló que existen tres señales de alerta, que no debes pasar por alto:

Interrupción inesperada de la señal de telefonía; no se pueden hacer llamadas o enviar mensajes. Correos electrónicos donde se solicita confirmar cambios de clave o datos de acceso a cuentas. Notificaciones de que una nueva tarjeta SIM ha sido activada en su número.

¿Cómo puedo protegerme del SIM Swapping?

Scotiabank recomienda a sus clientes y público en general: