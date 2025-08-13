Fraudes con créditos Fonacot: cómo identificar y denunciar falsos gestores

El Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores (Fonacot) lanzó una alerta para evitar que la población caiga en manos de falsos gestores que, haciéndose pasar por personal de la institución, solicitan dinero o datos personales bajo el pretexto de “agilizar” trámites de crédito o reducir saldos.

Estos defraudadores contactan a las víctimas por teléfono, WhatsApp o redes sociales, prometiendo liberar préstamos, aumentar montos o liquidar de forma parcial adeudos a cambio de depósitos en cuentas bancarias ajenas a Fonacot.

El Fonacot apoya la economía de los trabajadores formales de nuestro país. | Especial El Fonacot apoya la economía de los trabajadores formales de nuestro país. | Especial

La dependencia aclaró que:

No solicita depósitos para gestionar, liberar o pagar un crédito.

No envía solicitudes de crédito ni contratos para firma por correo o mensajería.

No pide copias de credenciales de elector por WhatsApp, correo o redes sociales.

Fonacot advirtió además sobre cuentas falsas en internet que ofrecen apoyo para obtener créditos. Las únicas redes oficiales son Fonacot.oficial en Facebook y @Fonacot_oficial en X (Twitter).

Fonacot ofrece apoyo financiero a más de 298 mil centro de trabajo. | Cortesía Fonacot ofrece apoyo financiero a más de 298 mil centro de trabajo. | Cortesía

Recomendaciones para evitar ser víctima

No llamar a números distintos al oficial: 55 88 74 74 74 .

. No responder mensajes de WhatsApp recibidos después de una llamada a Fonacot.

No entregar documentos falsos o alterados, ya que es un delito.

No aceptar ayuda de personas que reparten volantes o tarjetas para “gestionar” créditos.

En caso de fraude, Fonacot solicita

Documentar la denuncia mediante su formato en línea y presentarla en la Fiscalía o Procuraduría más cercana.

Entregar copia de la denuncia en la sucursal Fonacot más próxima.

Para dudas o aclaraciones, se puede contactar a:

Jazmín Bello Nava, al correo jazmin.bello@fonacot.gob.mx o al teléfono 55 5265 7400 ext. 5608 , de lunes a viernes de 9:00 a 18:00 horas.

o al teléfono , de lunes a viernes de 9:00 a 18:00 horas. Gabriela Guadalupe Espejel Medina, al correo gabriela.espejel@fonacot.gob.mx o al teléfono 55 5265 7400 ext. 5607, en el mismo horario.

Fonacot recordó que la única vía oficial para tramitar créditos o resolver problemas es acudir directamente a una sucursal o usar sus servicios en línea para generar referencias bancarias de pago.